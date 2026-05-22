Психолог дал совет для снижения стресса на ЕГЭ

Черкание в черновиках и решение когнитивных задачек поможет школьнику справиться со стрессом во время сдачи ЕГЭ или ОГЭ, рассказал медицинский психолог Областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы "Детство" Владимир Гисцев.

"Уже на самом экзамене можно обращаться к двум главным механизмам, которые в моменте позволяют снижать тревогу. Это движение - можно что-то черкать в черновиках, попить воды, отпроситься в уборную - пройтись", - рассказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, посвященной подготовке к проведению Единого государственного экзамена.

Также он порекомендовал решать простые задачки, чтобы себя отвлечь, например, постараться найти пять цветов в аудитории, распознать четыре звука, несмотря на тишину. Гисцев добавил, что такие действия переключают мозг на более осознанную работу и тем самым тормозят более примитивные реакции, связанные с ощущением страха и стресса.