Стоматолог рассказал об особенностях прорезывания клыков у ребенка

Стоматолог Лабухин рассказал об особенностях прорезывания клыков у ребенка

Тяжелее всего у ребенка режутся клыки, рассказал "РГ" медицинский директор сети клиник "Миа Клиник" Максим Лабухин.

По его словам, появление этих зубов сопровождается не только отсутствием аппетита, обильным слюноотделением, но также может повысить температуру тела до 38 градусов, привести к рвоте, поносу и даже насморку и кашлю. Такое состояние, говорит врач, может держаться три дня и больше.

"Важно показать ребенка педиатру, который определит - простуда это или прорезывание клыков", - предупредил Лабухин.

Он также обратил внимание, что обычно клыки появляются у ребенка в возрасте 16-23 месяцев после резцов. Однако бывают исключения. В зависимости от индивидуальных особенностей строения челюсти или генетики возможен сбой последовательности роста зубов. Так, например, ребенок может унаследовать узкую челюсть матери и крупные зубы отца. В таких случаях резцы задерживаются в развитии, а клыки прорезаются.

В любом случае, пояснил врач, важна не очередность, а симметрия. Например, если прорезался один клык, то в течение года должен появиться второй.

Между тем, стоматолог-хирург и главный врач сети клиник

"Российский центр дентальной имплантации" Сабит Алиев подчеркнул, что по наследству передаются только особенности анатомии, но не заболевания зубов. Так, у одних зубная эмаль толще и крепче, у других - пористая и тонкая. Чем эмаль тоньше, тем быстрее она теряет минералы под воздействием кислот.

"Зная эту особенность, нужно просто более тщательно следить за зубами, меньше есть сладкого и кислого", - заключил Алиев.