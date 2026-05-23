Чем дыхание ртом опасно для ребенка

Ротовое дыхание нарушает работу мышц челюстно-лицевой области и искажает направление роста челюстей – со временем это приводит к формированию вытянутой формы лица и скученности зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Крестелева, врач стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют».

По словам врача, хроническое ротовое дыхание у детей является не просто вредной привычкой, а серьезным нарушением, которое мешает нормальной работе мышц лица и челюсти.

«При ротовом дыхании язык опускается вниз – на дно полости рта, хотя в норме он должен располагаться на небе. Щеки продолжают оказывать давление на боковые отделы челюсти, в результате чего верхняя челюсть сужается, а небо приобретает «готическую» форму с чрезмерно высоким и нередко узким сводом», – предупреждает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как объясняет Крестелева, неправильное дыхание оказывает влияние и на зубы, приводя к скученности. Это состояние, при котором зубам не хватает места в зубном ряду, что приводит к их смещению, наклону, развороту или наложению друг на друга. Так происходит из-за отсутствия мягкого давления языка на небо.

«Нижняя челюсть растет больше вниз по вертикали, что приводит к увеличению нижней трети лица и формированию десневой улыбки», – отмечает стоматолог.

Распознать ротовое дыхание у ребенка зачастую можно во время игр, просмотра мультфильмов, сна. Храп во сне или апноэ, вытянутое, узкое лицо, сглаженные носогубные складки, синяки или мешки под глазами также могут быть признаками патологического типа дыхания.