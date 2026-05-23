Психолог рассказала, как справиться с панической атакой на ЕГЭ

Предэкзаменационный мандраж может перерасти в опасное состояние — паническую атаку, рассказала клинический психолог Татьяна Котович.

Она уточнила в беседе с «Газетой.Ru», что обычную тревогу можно контролировать, а паническая атака возникает внезапно — только от мысли или воспоминания о неприятном событии. При этом самому человеку сложно определить причину такого сильного состояния. Если приступ случился на экзамене, нужно действовать быстро и незаметно.

Психолог советует глубоко дышать, тереть мочки ушей, делать глазную гимнастику, а также «заморозить» тело на вдохе и резко расслабиться на выдохе.

По словам эксперта, часто причиной страха становятся родители, которые требуют высоких результатов и порицают любую неудачу. Если только мысль об экзамене вызывает тошноту, дрожь или головную боль, нужна помощь психолога или психиатра. ЕГЭ — это лишь этап, а не финал жизни. Родителям важно помнить: их спокойствие и поддержка значат для успеха ребёнка больше, чем строгий контроль.

