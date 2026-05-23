$71.2182.54

В Роспотребнадзоре напомнили, сколько школьник может проводить за компьютером

Российская Газета

Российские школьники сегодня активно используют в учебе компьютеры и ноутбуки. В преддверии экзаменов особенно важно знать, сколько времени ребенок может проводить перед экраном. Временные интервалы назвала спикер Роспотребнадзора Анастасия Шальнова. Об этом сообщает канал "Роспотребнадзор рекомендует".

В Роспотребнадзоре напомнили, сколько школьник может проводить за компьютером
© Global Look Press

Так, суммарное время использования компьютера (или ноутбука) не должно превышать:

  • для первых и вторых классов - 40 минут в школе и 80 минут дома;
  • для третьих и четвертых классов - 50 минут в школе и 90 минут дома;
  • для пятых - девятых классов - 60 минут в школе и 120 - дома;
  • для старшеклассников (десятый и одиннадцатый классы) - 70 минут в школе и 170 минут дома.

В то же время нельзя забывать и о гигиенических правилах работы с компьютерной техникой.

Например, комната, где располагается рабочее место, должна быть хорошо освещена, рекомендуемая ориентация окон при этом - на север или северо-восток.

Перед тем, как включить компьютер, надо провести небольшую влажную уборку на рабочем месте. Каждый час необходимо проветривать помещение, в котором занимается школьник.

При работе с компьютером спина должна быть прямой, руки - согнуты в локтях под прямым углом. Расстояние от глаз до монитора - 60 - 70 сантиметров.

После каждого часа работы следует выполнять комплекс упражнений для глаз и осанки.