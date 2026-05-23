В Роспотребнадзоре напомнили, сколько школьник может проводить за компьютером

Российские школьники сегодня активно используют в учебе компьютеры и ноутбуки. В преддверии экзаменов особенно важно знать, сколько времени ребенок может проводить перед экраном. Временные интервалы назвала спикер Роспотребнадзора Анастасия Шальнова. Об этом сообщает канал "Роспотребнадзор рекомендует".

Так, суммарное время использования компьютера (или ноутбука) не должно превышать:

для первых и вторых классов - 40 минут в школе и 80 минут дома;

для третьих и четвертых классов - 50 минут в школе и 90 минут дома;

для пятых - девятых классов - 60 минут в школе и 120 - дома;

для старшеклассников (десятый и одиннадцатый классы) - 70 минут в школе и 170 минут дома.

В то же время нельзя забывать и о гигиенических правилах работы с компьютерной техникой.

Например, комната, где располагается рабочее место, должна быть хорошо освещена, рекомендуемая ориентация окон при этом - на север или северо-восток.

Перед тем, как включить компьютер, надо провести небольшую влажную уборку на рабочем месте. Каждый час необходимо проветривать помещение, в котором занимается школьник.

При работе с компьютером спина должна быть прямой, руки - согнуты в локтях под прямым углом. Расстояние от глаз до монитора - 60 - 70 сантиметров.

После каждого часа работы следует выполнять комплекс упражнений для глаз и осанки.