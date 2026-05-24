Эксперт призвал родителей «не винить себя» за ошибки в воспитании ребенка

Развитие детей зависит от «миллионов» факторов.

Зачастую недостатки можно компенсировать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала педагог раннего развития, блогер, популяризатор научного подхода к развитию детей Надежда Голендерова.

«У нас развитие ребёнка никогда не зависит от одного конкретного фактора — ни генетического, ни фактора среды. Развитие ребёнка складывается из миллионов факторов: сколько мультиков он смотрел, сколько книжек вы ему читали, как много он гулял, даже как он лежал у мамы в животике — всё это влияет. Мы не виним себя, если вдруг какой-то параметр вне наших сил. Допустим, все знают, что грудное вскармливание полезно, в том числе для развития мозга, но если оно не получилось, то ничего страшного. Мы этот параметр можем компенсировать другим параметром».

