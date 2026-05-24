Как ИИ меняет уроки физики и возможно ли им управлять

Развитие нейросетей, таких как ChatGPT, ставит под сомнение традиционные подходы к образованию. Ученики используют их для помощи в выполнении заданий, что вызывает опасения у преподавателей относительно самостоятельности учащихся.

Исследователь ИИ Герд Кортемайер в своей статье «The Boiling-Frog Problem of Physics Education» сравнивает эту ситуацию с притчей о лягушке: постепенные, незаметные изменения в образовании, вызванные ростом возможностей ИИ, могут привести к тому, что старые методы оценки знаний станут неэффективными.

Кортемайер подчеркивает, что ИИ не является абсолютным злом. Он может служить ценным вспомогательным инструментом для учителей и учеников, однако его использование должно дополнять, а не заменять процесс обучения. Особую опасность представляют задания, выполняемые учениками вне контроля преподавателя, так как ИИ способен решать их, что затрудняет оценку реальных знаний. Полный запрет ИИ, по мнению автора, также неэффективен, поскольку ведет к бесконтрольному использованию технологий учениками.

Вместо борьбы с технологией Кортемайер предлагает перестроить учебный процесс. Важно обучать студентов честному признанию использования ИИ, критическому анализу его ответов и совместному поиску ошибок. Акцент должен сместиться с получения готовых решений на развитие критического мышления, рассуждений и понимания материала.

Однако такой подход сталкивается с трудностями: необходимость пересмотра целей преподавания и разработки новых форматов заданий, применимых в условиях ограниченного времени и большой численности классов. Также существует риск формирования «ложного чувства понимания» у учеников, которые могут полагаться на уверенные, но поверхностные ответы ИИ. Перегрузка учителей и их доверие к ИИ могут способствовать распространению ошибок.

Доступность бесплатных версий ИИ для широкого круга пользователей делает вопрос не в стоимости, а в готовности преподавателей адаптировать свои методики. Главный тезис заключается в том, что нейтральное отношение к ИИ в образовании больше невозможно. Разумное внедрение ИИ как объекта критики и анализа может стимулировать более глубокое осмысление предметов, таких как физика, фокусируя обучение на развитии мышления и понимания.