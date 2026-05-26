Названы признаки плохого самочувствия маленького ребенка

На плохое самочувствие ребенка раннего возраста могут указывать его плач, отказ от еды и реакция на прикосновения. Об этом aif.ru рассказала педагог-психолог Мавиле Караева.

По словам специалиста, главным признаком плохого самочувствия ребенка, который еще не умеет разговаривать, становятся резкие изменения привычного поведения. Малыш начинает показывать наличие дискомфорта через сон, активность и аппетит.

Психолог отметила, что родителям необходимо обращать внимание, в какой именно момент ребенок начинает плакать. Усиливающаяся истерика усиливается при кормлении может говорить о болях в горле или в ушах, а сильный плач при движении или смене положения тела свидетельствует о болях в животе или о физическом дискомфорте.

Помимо этого, некоторые дети могут начать трогать или пытаться защитить болезненную зону. Они стараются избегать прикосновений, выгибаются или становятся чрезмерно вялыми.

«Старайтесь не маскировать симптомы, а искать первопричину. По возможности ведите дневник питания и поведения — это поможет отследить, что именно вызывает дискомфорт, и грамотно скорректировать рацион или вовремя обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Ксения Могирева до этого рассказала «Газете.Ru», как отличить аллергию у детей от ОРВИ. По ее словам, для аллергии наиболее характерны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. При этом повышение температуры, боль в горле, выраженная слабость и симптомы интоксикации чаще говорят именно об ОРВИ.

