Педиатр объяснил, как солнце может навредить ребенку

В Москве установилась аномальная жара, и родителям стоит помнить: детский организм переносит перегрев тяжелее взрослого. Как рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина, тепловой удар — результат общего перегрева, а солнечный (возникает от прямых лучей на голову) наиболее опасен, так как поражает нервную систему.

При перегреве ребенок становится вялым, сонным, капризничает и теряет интерес к играм. Если вовремя не увести его с жары, температура тела может подскочить до 40–41 градуса, начнутся судороги и спутанность сознания.

В беседе с РИАМО она порекомендовала в период с 11 до 16 часов не находиться на солнце. Одежда должна быть светлой, из натуральных тканей, обязателен головной убор с широкими полями. Воду предлагается пить каждые 15–20 минут, даже если ребёнок не просит. Категорически запрещено оставлять детей в автомобиле даже на несколько минут — температура внутри растёт мгновенно. Не рекомендуется накрывать коляску плотной тканью: нарушается циркуляция воздуха, создавая эффект сауны.

