В ГД предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести бесплатные консультации психологов для выпускников школ перед сдачей ЕГЭ. Об этом сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на Всероссийской неделе подготовки к ЕГЭ "На экзамен уверенно".

«Завтра для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок. А значит — совсем скоро начнутся экзамены. Это ответственный период. Позади месяцы подготовки. Впереди — дни, от которых зависит поступление в вуз. "Новые люди" предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ. Это дополнительная поддержка для выпускников, чтобы они чувствовали себя увереннее перед экзаменами», — сказал Нечаев, слова которого приводятся в релизе.

Таким образом партия предложила развивать систему психологической помощи перед ЕГЭ, чтобы у школьников была не только возможность исправить результат, но и поддержка еще до экзамена.