Рособрнадзор разъяснил, сколько раз можно выйти из аудитории на ЕГЭ

Участники Единого государственного экзамена могут выходить в туалет неограниченное количество раз, при этом организаторы фиксируют время выхода и возвращения в аудиторию. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, контрольные измерительные материалы и черновики при выходе из аудитории остаются на рабочем столе участника. Перед выходом организатор проверяет комплектность оставленных материалов, после чего участник может покинуть аудиторию.

— Количество выходов в туалет во время экзаменов не ограничено. При этом организаторы фиксируют время выхода участника из аудитории и время возвращения, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.

Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков рассказал, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях. По его словам, в целом в теме ЕГЭ не так много фейков.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко, в свою очередь, отметил, что эффективно подготовиться и успешно сдать экзамен можно без репетиторов, но надо начинать подготовку заранее.