Депутаты захотели адаптировать малышей к детским садам

Народные избранники в Госдуме от фракции «Новые люди» предложили министру просвещения Сергею Кравцову разработать единые методические рекомендации по адаптации детей дошкольного возраста в детских садах. Соответствующее письмо уже отправлено в ведомство, сообщает ТАСС.

Депутаты указали на то обстоятельство, что в настоящее время адаптация детей в дошкольных организациях никак не организована. Где-то вводятся короткие первые посещения, время пребывания увеличивается постепенно, где-то есть консультации для родителей и помощь от психолога. В большинстве случаев ребенок сразу остается на полный день.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки единых методических рекомендаций и минимального адаптационного маршрута для детей при первом посещении детского сада. Такой маршрут мог бы предусматривать знакомство семьи с детским садом, первые короткие посещения, постепенное увеличение времени пребывания ребенка в группе, предварительную беседу с родителями, рекомендации по режиму дня дома и возможность подключения педагога-психолога при сложной адаптации», - говорится в письме.

Планируется более плотно привлекать к этой работе родителей, с которыми будут вестись постоянные беседы. Инициаторы законопроекта считают, что принятые меры помогут сделать первые месяцы детей в детсадах более спокойными. Это может снизить количество конфликтных ситуаций между организациями и родителями, а воспитатели смогут лучше учитывать в воспитании особенности каждого ребенка.