Стало известно, когда в школах появятся новые учебники

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предполагается, что учебники для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 года - по физике, химии и биологии. Остальные - в сентябре 2028 года», — сказал он.

Красников отметил, что подготовленные учебники должны пройти экспертизу тематических отделений, а затем будут рассмотрены на междисциплинарном совете. Это необходимо для согласованности между разными предметами, чтобы при изучении физики школьники уже владели математикой на достаточном уровне, а при изучении химии имели представление о физических законах, добавил президент РАН.

Красников подчеркнул, что учебники также пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что в следующем году появятся единые учебники по информатике для старшеклассников. Их включение в федеральный перечень запланировано на 2027 год. В работе участвуют эксперты РАН, учитываются новые направления в сфере IT. Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9 классов, отметил Кравцов.

