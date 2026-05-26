Какие цветы лучше всего подарить на последний звонок

Хризантемы, альстромерии, герберы, эустомы — лучший выбор для учителя на последний звонок. Об этом «Газете.Ru» рассказали сервис доставки Купер и флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.

«Это подарок учителю, поэтому в букете важны не только красота и сезонность, но и настроение, которое вы хотите передать педагогу. Хорошо подойдут стойкие цветы, которые спокойно переживут линейку, фотосессию и дорогу: кустовые розы, хризантемы, альстромерии, герберы, эустомы. Если хочется более сезонного и нежного варианта, можно обратить внимание на пионы, пионовидные розы или гортензии — они хорошо передают настроение конца весны и начала лета», — заявила эксперт.

Она отметила, что идеальный букет для учителя должен выглядеть уместно, долго сохранять свежесть и не требовать сложного ухода. Колганова заявила, что лучше выбирать цветы без резкого аромата, среднего размера и в спокойной цветовой гамме: пастельной, кремовой, нежно-розовой, персиковой, светло-сиреневой. По ее мнению, яркие красные или контрастные букеты могут выглядеть торжественно, но не всегда подходят именно для школьного праздника.

«Если хочется следовать трендам, стоит сделать ставку на естественность и индивидуальность. Все чаще выбирают не огромные тяжелые букеты, а композиции с воздухом и интересной свободной формой. Один из актуальных вариантов — монобукеты: например, из пионов, пионовидных роз, ранункулюсов или эустомы. Особенно красиво смотрятся нежные оттенки: кремовый, пудровый, персиковый, розовый», — посоветовала флорист.

Колганова рассказала, что также популярны фактурные акценты — необычные цветы и зелень, которые делают букет более интересным: ранункулюсы, краспедия, протея, стрелиция, молюцелла. По ее словам, их не обязательно должно быть много: иногда достаточно нескольких акцентных стеблей, чтобы букет запомнился.

Как отметила эксперт, по форме актуальны разноуровневые, интерьерные букеты. В них цветы стоят не на одной линии, а будто раскрываются на разной высоте. Они смотрятся естественно и при этом очень выразительно.

«Отдельный тренд — дофаминовые букеты: яркие композиции с несколькими оттенками, контрастами и разными фактурами. Это хороший выбор, если хочется уйти от классического «учительского» букета и подарить что-то более эмоциональное, радостное и современное. Такой вариант особенно подойдет молодому педагогу, классному руководителю с энергичным характером или учителю творческого направления», — заявила Колганова.

Флорист также рассказала о распространенных ошибках при выборе цветов для учителя на последний звонок.

«Одна из частых ошибок — выбирать букет по принципу «чем больше, тем лучше». На деле огромная охапка цветов не всегда выглядит дороже или красивее. Гораздо выигрышнее смотрится гармоничный букет среднего размера: с хорошей формой, свежими цветами, продуманной цветовой гаммой и уместной упаковкой», — объяснила эксперт.

Еще одна ошибка, по мнению Колгановой, — не учитывать, кому именно предназначен букет.

«Молодому педагогу хорошо подходят легкие, нежные или трендовые композиции. Учителю со стажем можно выбрать более выразительный букет с крупными цветами и благородной цветовой гаммой. Кроме того, важно быть осторожнее с цветами с сильным ароматом. Лилии, фрезии и некоторые сорта роз могут вызывать головную боль или аллергию, особенно если букет будет долго находиться в классе или актовом зале рядом с детьми», — поделилась флорист.

Она также призвала заранее продумать упаковку.

«Слишком яркая пленка, блестки и перегруженный декор могут удешевить даже хорошие цветы. Для школьного праздника лучше выбирать нейтральную современную упаковку: крафт или матовую корейскую пленку. И, конечно, по-прежнему принято дарить нечетное количество цветов. Если это монобукет, лучше заранее проверить количество стеблей, чтобы не попасть в неловкую ситуацию», — резюмировала специалист.

По данным Купера, к последнему звонку пользователи чаще всего заказывают классические букеты. На втором месте — сборные флористические композиции, а тройку лидеров замыкают охапки цветов. По словам аналитиков сервиса, как и в прошлом году, классические букеты остаются самым популярным форматом. Они добавили, что в Москве продажи цветов к последнему звонку выросли на 21%.