Директора школ назвали главные слабости молодых учителей

Ученые НовГУ проанализировали уровень подготовки выпускников-педагогов к работе в школах. Результаты показали, что главные проблемы начинающих учителей — неумение удерживать внимание класса и выстраивать диалог с родителями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

В исследовании приняли участие 267 руководителей образовательных учреждений и опытных учителей Новгородской области, также ученые проанализировали другие работы в фокус-группах. Выяснилось, что почти половина экспертов — 115 из 244, ставит качеству подготовки учителей в университете «отлично». Еще 77 специалистов оценили обучение на твердую четверку. Более 57 % опрошенных пришли к выводу, что выпускники полностью готовы к работе в школах и им не хватает лишь опыта.

Несмотря на сильную теоретическую базу, главные дефициты лежат в сфере практики. Самой частой проблемой, на которую указали 113 участников опроса, стало неумение молодого учителя владеть вниманием класса. На втором месте оказались трудности в налаживании диалога с родителями учеников, что отметили 82 респондента. Опытные педагоги отмечают, что конфликты обусловлены тем, что мамы и папы стали относиться к учителям как к «поставщикам услуг».

«Нарушение личных границ учителя считается многими родителями нормой. Беспокойство сообщениями в позднее вечернее время, ожидание мгновенного ответа на свои вопросы, возмущение, если ответ от учителя «задерживается». В целом многие родители относятся к школе с установкой, что в ней им «предоставляют услугу», и эта услуга «должна быть качественной». Такой модус отношения к ним не может не огорчать учителей», — отметила доктор филологических наук, заведующий кафедрой билингвального образования НовГУ Дарья Терешкина.

Серьезным вызовом для выпускников оказалась работа в среде, где в одном классе обучаются дети с разными потребностями. Большинство опрошенных, 178 человек, считают, что молодые учителя справляются с этим лишь на среднем уровне: они проявляют общую готовность, но испытывают затруднения при контакте с отдельными группами школьников.

«Еще одна проблема – завышенные ожидания родителей от успеваемости их детей. Сам ребенок может быть вполне удовлетворен оценкой, а маме эта оценка «не нравится», и получается, что мотивирована она, а не ее сын. Эта подмена ролей обучающихся девальвирует саму систему образования. Зачастую молодые учителя, не желая вступать в конфликты с родителями, ставят вместо двойки четыре с минусом. При этом, что примечательно, родители уходят от прямого разговора с учителем, так как не готовы к такому общению, и досаждают учителю бесконечными сообщениями и претензиями», — заметила Терешкина.

Компенсировать нехватку практического опыта должна система наставничества, однако опрос выявил ее низкую активность на местах: лишь 63 специалиста из 245 подтвердили, что старшие коллеги активно обучают новичков прямо в образовательных учреждениях.