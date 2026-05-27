Как диета матери влияет на пищевые привычки детей

Будет ли ребенок с удовольствием есть полезную еду или будет отказываться от рыбы и овощей и требовать чипсы и газировку, во многом зависит от поведения мамы еще во время беременности. Оказывается, пищевые пристрастия человека начинают формироваться еще до его рождения. Об этом "РГ" рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова

Как плод знакомится с рационом матери

Ежедневно будущий ребенок заглатывает амниотическую (околоплодную) жидкость, в которой он плавает внутри мамы. И вкус этой жидкости напрямую зависит от того, что съела и выпила мать. Ароматические молекулы из пищи проникают в кровоток, а оттуда - в амниотическую жидкость.

"Таким образом, каждое ваше блюдо становится для малыша своеобразным "кулинарным мастер-классом". Исследования подтверждают: плод не просто пассивно заглатывает жидкость - он активно реагирует на вкусы. Например, добавление сахара в околоплодные воды заставляло плод с жадностью глотать двойную порцию, а горький раствор вызывал у него выраженную гримасу недовольства", - рассказала Тарасова.

Что вкуснее - морковь или капуста?

Интересные результаты получила группа ученых из Даремского университета (Великобритания). Они провели исследование, в котором приняли участие 100 беременных женщин. Будущим мамам давали капсулы с порошком моркови и капусты кале, обладающей резковатым вкусом, а через 20 минут делали УЗИ.

И вот что увидели ученые: когда мама принимала капсулы с морковью, будущему ребенку это явно "нравилось" - на личике у плода было подобие улыбки: уголки губ поднимались вверх, мимика демонстрировала удовольствие. На капусту реакция была другая: опущенные уголки губ и гримасы, напоминающие недовольство.

"Это исследование стало первым в мире, где удалось наглядно увидеть реакцию плода на вкусовые раздражители еще до рождения, а не оценивать последствия постфактум", - отметила педиатр.

Как работает вкусовая память

Эксперимент на этом не закончился. Через три года ученые решили проверить, сохранился ли эффект. Они пригласили 12 детей из тех, за кем наблюдали еще до рождения, и предложили им понюхать ватные палочки, смоченные соком моркови или капусты.

Оказалось, "вкусовая память" действительно работает: дети, чьи мамы во время беременности принимали капсулы с морковью, проявляли меньше негативных реакций на запах этого овоща, а малыши, "знакомые" со вкусом капусты, лучше реагировали на нее.

"Мы считаем, что многократное воздействие вкусов до рождения может помочь избежать капризного пищевого поведения в будущем, когда ребенок будет пробовать новые продукты", - писали авторы исследования.

Как диета матери влияет на пищевые привычки детей

Ольга Тарасова подтверждает: механизм, открытый учеными, универсален. Исследования последних десятилетий показывают, что вкусовые привычки закладываются через три ключевых этапа:

Этап 1. Внутриутробный период

Ароматы из пищи мамы попадают в амниотическую жидкость. Малыш "пробует" их, привыкает и начинает ассоциировать эти вкусы с безопасностью и комфортом.

Этап 2. Грудное вскармливание

После рождения эстафету принимает грудное молоко. Его вкус также меняется в зависимости от рациона мамы. Таким образом, если мать во время беременности и лактации питалась разнообразно, малыш получает богатую вкусовую палитру.

Этап 3. Введение прикорма

К моменту первой ложки пюре ребенок уже имеет сформированные ожидания от еды. Малыши, знакомые со вкусом овощей внутриутробно и через молоко, гораздо охотнее принимают их в прикорме и реже отказываются от новой пищи.

Исследования в этой области продолжаются. В Абердинском университете (Британия) запустили проект Flavour, в рамках которого изучают, как увеличение потребления фруктов и овощей беременными женщинами влияет на последующее отношение к этим продуктам детьми, в том числе, к овощам с горьковатыми и кислыми нотками, которые малыши обычно отвергают.

Практические советы для будущих мам

Если коротко: разнообразие - ключ к успеху. Вот что советуют педиатры.

Что делать во время беременности?

Ешьте разнообразные овощи и фрукты. Чем богаче палитра вкусов, тем шире будут предпочтения малыша после рождения. Включайте в рацион не только сладкие (морковь, тыква, сладкий перец), но и горьковатые, терпкие овощи (разные виды капусты, шпинат, редис, зелень).

Не бойтесь специфических запахов. Чеснок, лук, пряные травы - все это обогащает вкус амниотической жидкости и готовит ребенка к кулинарным традициям вашей семьи.

Будьте последовательны. Эффект привыкания работает только при регулярном воздействии. Если съесть брокколи один раз, чуда не произойдет. Нужно, чтобы эти продукты были постоянной частью вашего рациона.

Что делать в период грудного вскармливания?

Продолжайте питаться разнообразно! Вкус грудного молока меняется в зависимости от вашего рациона, и это плавно продолжает знакомство малыша с миром вкусов, начатое в утробе. Любовь к овощам, рыбе, другим продуктам, полезным для здоровья, можно (и нужно!) прививать еще до рождения малыша.