Психолог объяснила пользу умеренного стресса перед ЕГЭ

В период подготовки к ЕГЭ школьникам важно не только повторять учебный материал, но и учиться справляться со стрессом. Об этом рассказала педагог-психолог школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Любовь Полякова.

— Средняя тревожность, то есть стресс на средней отметке, как раз поможет детям активизировать имеющиеся у них ресурсы, — отметила специалист.

По ее словам, чрезмерное волнение может помешать концентрации, а полное отсутствие тревоги, наоборот, снижает способность мобилизоваться перед экзаменом. Психолог пояснила, что работа с выпускниками включает не только подготовку к экзаменам, но и развитие навыков саморегуляции. Вместе с детьми специалисты обсуждают вопросы силы воли, контроля над ситуацией и способы реагирования на стрессовые обстоятельства.

По словам Поляковой, подготовка к ЕГЭ должна включать как освоение материала, так и умение справляться с эмоциональной нагрузкой, чтобы школьники могли эффективно использовать свои знания во время экзамена.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники и педагоги более 2,5 миллиона раз воспользовались ресурсами «Московской электронной школы» для подготовки к ЕГЭ в этом учебном году.