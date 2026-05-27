Психолог назвала способы снизить тревожность в период подготовки к ЕГЭ

В период подготовки к ЕГЭ школьникам важно не только повторять материал, но и уметь справляться со стрессом и неопределенностью. Снизить тревожность помогают заранее продуманные сценарии действий, эмоциональная поддержка и современные инструменты подготовки. Об этом рассказала психолог-педагог ГППЦ Наталья Орлова.

— Впереди экзамены, а значит и новый жизненный этап. Что ждет каждого выпускника за линией горизонта — прохождения экзаменационных испытаний? Неопределенность, неизвестность, как правило, вызывают волнение. Плюс еще столько переживающих взрослых вокруг — и родителей, и учителей, — отметила специалист.

Она также предложила несколько способов, которые помогут выпускникам справиться с волнением в этот период:

Приготовьте «подушку безопасности» — те варианты и возможности обучения, работы, занятости, которые у вас есть после окончания 9 или 11 классов, особенно на тот случай если баллы окажутся ниже ожидаемых;

Можно взять лист бумаги и набросать варианты наилучшего развития событий и наихудшего сценария. Напротив каждого «негативного» прогноза напишите решение. А теперь подумайте и напишите, какой вариант событий вы считаете наиболее вероятным. Такое упражнение полезно сделать и ребенку, и его родителям;

Поддержите себя — вспомните ситуации, когда удавалось справляться с трудными ситуациями, преодолевать неудачи. Напомните себе, что любая ситуация — решаема, выход есть из любой ситуации;

Настраивайтесь на положительный результат. Используйте фантазию — создайте положительный образ сдачи экзамена;

Попробуйте несколько техник совладания с эмоциями, чтобы уметь справляться со стрессом в моменте, найдите подходящую конкретно для вас. Это могут быть и дыхательные упражнения — дыхание с паузами под счет, и техники с использованием воображения, и многие другие.

На участие в ЕГЭ в Москве в 2026 году зарегистрировались 93 622 человека, в том числе 73 268 выпускников 2026 года, ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что Москва не только повышает качество преподавания, но и развивает цифровые сервисы, помогающие школьникам готовиться к экзаменам, в том числе «Московскую электронную школу» («МЭШ») с экосистемой инструментов — онлайн-курсами, тестами с автопроверкой, видеоразборами заданий и ИИ-репетитором, который помогает разбирать задачи в диалоге и пошагово объясняет решения.