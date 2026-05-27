Каждое шестое ДТП с пострадавшими детьми в Удмуртии происходит во дворах

Ижевск. Удмуртия. Среди пострадавших в ДТП детей-пешеходов в Удмуртии каждый шестой ребёнок получил травмы во дворах. Статистику привела начальник 1 отдела управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртии, подполковник полиции Наталья Тубылова во время Круглого стола.

Рост ДТП во дворах начинается в летний период. Дети чувствуют себя там достаточно безопасно.

«Создаётся иллюзия того, что дети находятся на закрытой территории, но именно там каждый шестой ребёнок-пешеход получает травмы, и некоторые дети — достаточно серьёзные травмы», — отметила Наталья Тубылова.

Чаще всего дети сами выбегают под колёса автомобилей из-за припаркованных машин или других объектов, мешающих видимости. Даже если транспортное средство двигается не быстро, ребёнок, попадая под колеса, получает достаточно тяжелые увечья.

«Еще раз обращаюсь к родителям, чтобы они повторили с детьми основные правила дорожного движения, в том числе правила безопасного поведения на дворовых территориях. Это касается также детей-велосипедистов, которых родители отпускают во двор покататься, думая, что ребёнок во дворе будет в безопасности», — добавила Наталья Тубылова.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева поделилась, что родители не могут совладать с подростками и разрешают им ездить на мототранспорте.