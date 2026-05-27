Названы ошибки, мешающие детям сформировать финансовую грамотность

Умение распоряжаться деньгами не появляется само собой во взрослом возрасте. Первые представления о покупках, накоплениях, ограничениях и ценности труда ребенок получает задолго до первой зарплаты. Причем формируются они не во время специальных уроков или серьезных разговоров, а в повседневной жизни: в магазине, дома, при обсуждении семейных расходов и карманных денег.

© Unsplash

Многие родители искренне хотят вырастить финансово самостоятельного человека, однако некоторые привычные методы воспитания дают обратный результат. В итоге ребенок либо не умеет планировать траты, либо воспринимает деньги как средство давления, либо не связывает их с ответственностью и трудом. Вместе с детским психологом Викторией Масловой рассмотрим ошибки, которые чаще всего мешают детям сформировать здоровое отношение к финансам.

Делать деньги запретной темой в семье

В некоторых семьях вопросы доходов и расходов считаются исключительно взрослой территорией. Ребенок не знает, откуда берутся деньги, почему родители принимают те или иные решения при покупках и чем отличаются желания от возможностей. В такой ситуации он лишается возможности наблюдать за финансовой стороной жизни и делать собственные выводы.

«По мере взросления это может привести к трудностям с планированием бюджета, страху перед денежными вопросами или, наоборот, к легкомысленному отношению к расходам. Детям не нужно знать все детали семейных доходов, однако они должны понимать базовые принципы: деньги зарабатываются трудом, их количество ограничено, расходы требуют выбора и расстановки приоритетов», — говорит Виктория.

Давать деньги слишком рано

«До определенного возраста ребенок не способен осознать смысл денег. Для малыша монеты и купюры мало отличаются от других предметов для игры. Он еще не понимает ценность покупок, не умеет соотносить стоимость вещи с имеющейся суммой и не способен планировать расходы. Когда деньги появляются у ребенка слишком рано, они воспринимаются как игрушка или случайный подарок, а не как инструмент для принятия решений», — комментирует эксперт.

Намного полезнее сначала познакомить дошкольника с процессом покупок, объяснить назначение денег, научить различать цены и только затем переходить к собственным карманным средствам.

Выдавать деньги хаотично и без системы

Если сегодня ребенок получает небольшую сумму, через пару дней — еще немного, а затем родители добавляют деньги по просьбе или просто в хорошем настроении, у него не формируется представление о планировании. Возникает ощущение, что средства появляются сами собой в любой момент.

«В дальнейшем это мешает рассчитывать расходы на определенный период и откладывать деньги на крупные покупки. Карманные деньги работают как инструмент обучения только тогда, когда выдаются регулярно и в заранее установленное время. Такой подход учит распределять бюджет до следующей выплаты и учитывать собственные ограничения», — говорит психолог.

Постоянно добавлять деньги, если их не хватает

Многие родители не выдерживают, когда ребенок почти накопил нужную сумму, и предлагают доплатить недостающую часть. С первого взгляда такой поступок кажется поддержкой. Однако постепенно ребенок приходит к выводу, что копить необязательно: в решающий момент взрослые все равно помогут.

«В результате исчезает понимание ценности ожидания и собственных усилий. Умение откладывать деньги связано не столько с финансами, сколько со способностью переносить отложенное удовольствие ради более значимой цели. Навык формируется только через личный опыт накопления», — отмечает Виктория.

Покупать все по первому требованию

Желание порадовать ребенка понятно каждому родителю. Проблемы начинаются тогда, когда практически любое желание исполняется сразу после его появления. В такой ситуации исчезает необходимость выбирать, сравнивать варианты, ждать или откладывать деньги.

«Ребенок привыкает получать желаемое без усилий и начинает воспринимать покупки как естественную часть жизни. Позже столкновение с ограничениями вызывает сильное разочарование. Кроме того, дети перестают отличать собственные потребности от навязанных желаний, возникающих под влиянием друзей, рекламы или популярных персонажей», — говорит эксперт.

Платить за хорошие оценки

Деньги за пятерки кажутся удобным способом повысить успеваемость. Однако такая схема быстро меняет отношение к учебе. Вместо интереса к знаниям появляется желание заработать.

«Ребенок начинает воспринимать школу как источник выплат, а не как место получения новых навыков. Как только финансовое поощрение исчезает, пропадает и мотивация», — говорит эксперт.

Кроме того, возникает закономерный вопрос: если за хорошую оценку платят, почему за обычное выполнение обязанностей платить не должны? В итоге денежное вознаграждение начинает требоваться за все подряд.

Рано переводить ребенка на банковскую карту

Безналичная оплата удобна для взрослых, однако детям важно сначала научиться взаимодействовать с наличными деньгами. Купюры и монеты позволяют наглядно видеть, сколько средств осталось после покупки, понимать стоимость товаров и контролировать сдачу.

«Когда ребенок начинает пользоваться картой слишком рано, деньги превращаются в абстрактные цифры на экране. Осознание реальной ценности расходов формируется заметно медленнее», — говорит психолог.

Финансовая грамотность формируется не через строгий контроль или запреты, а благодаря постепенному знакомству ребенка с деньгами и личному опыту принятия решений. Открытые разговоры о финансах, разумная самостоятельность и возможность учиться на собственных ошибках помогают детям понять ценность денег, научиться планировать расходы и ответственно относиться к своим ресурсам.