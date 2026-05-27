Как выбрать детский лагерь для ребенка

Раньше родители выбирали морские курорты для детского лагеря, сейчас выбирают рядом с домом, удаленные регионы не так активно рассматривают, заявила руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН.

«Детские лагеря с 27 мая открывают двери для приема детей, кто-то 1 июня. Конечно, родителям сейчас важно выбрать то место, где для ребенка будет безопасно, полезно, недорого. Многие уже купили путевки, но кто-то еще выбирает и планирует. Лагерь — это правильный режим, правильное питание. Сегодня родители рассматривают лагерь как важный элемент социализации и развития ребенка. Многие родители мечтают оторвать ребенка от гаджетов, компьютеров», — рассказала она.

«Летний отдых в 2026 году — это безопасность, качество, логистика и доступность. В 2025 году в России работало около 40 тысяч детских лагерей, в которых отдохнуло примерно 5,5 миллионов детей школьного возраста. В 2026 году планируется открыть 40 478 лагерей, в них отдохнут 5,75 миллиона детей. Сегодня открыть лагерь не так просто, большие требования, лагеря проходят большие проверки перед сезоном. В этом году три миллиарда рублей выделено на строительство новых корпусов лагерей. Раньше родители выбирали морские курорты, сейчас выбирают рядом с домом, удаленные регионы не так активно рассматривают», — добавила она.

В 2026 году преобладают групповые экскурсии и детские форматы с элементами игры, например, квесты, а также фермы с животными, заявила эксперт Российского союза туриндустрии, COO сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Ронжина в пресс-центре НСН.