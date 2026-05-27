Депутат Бессараб напомнила о строгом графике для подростков во время летних подработок

Столичные подростки чаще всего выбирают летнюю подработку в сфере ЖКХ, благоустройства и гостиничном бизнесе, рассказали эксперты. Какие еще вакансии оказываются востребованными и как не отбить у школьника желание трудиться, разбиралась Москва 24.

"Главное – не навредить"

С началом летних каникул многие подростки задумываются о подработке. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 напомнила, что для несовершеннолетних предусмотрена сокращенная трудовая неделя в зависимости от возраста.

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю, а с 16 до 18 – 35 часов. Причем в период учебы эти временные рамки дополнительно сокращаются, отметила депутат.

"Длительность смены также ограничена: она не может превышать в зависимости от возраста, например, четырех или семи часов", – рассказала Бессараб.

Кроме того, подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях, а также к деятельности, которая напрямую влияет на нравственное развитие.

Ребенок не может участвовать в мероприятиях с ограничением 18+, в продаже алкогольной и табачной продукции, а также в игорной зоне. В остальном несовершеннолетний должен быть трудоустроен в соответствии с трудовым договором.

Также важно помнить об ограничении времени нахождения несовершеннолетнего под палящим солнцем: здесь действуют особые температурные режимы в зависимости от региона, отметила депутат.

"Чаще всего подростков трудоустраивают в сельском хозяйстве (срочные трудовые договоры на период уборки культур), в доставке, в общественном питании, в сфере гостеприимства (прием гостей, уборка территории), в гостиничном бизнесе. В Москве молодежь нанимают для доставки или легкого набора документов на компьютере", – добавила она.

По словам Бессараб, дети трудоустраиваются в соответствии с вакансиями на официальных порталах – "Работа России", в центрах занятости регионов. При этом многие субъекты доплачивают подросткам из бюджетов, чтобы заинтересовать их. В отдельных регионах для них предусмотрены доплаты до МРОТ.

"Для ребенка, получающего первый рабочий опыт, очень важно отношение руководства: главное – не навредить и не отбить желание трудиться", – подчеркнула депутат.

Топ специальностей

В свою очередь, в столице лидерами сфер по трудоустройству подростков остается ЖКХ и благоустройство – вакансии в этой сфере составляют более 80%, сообщила руководитель направления по работе с молодежью службы занятости Москвы Екатерина Шальнева.

"Ребята трудятся садовниками, специалистами по благоустройству, озеленителями. Это хороший вариант для первого трудового опыта: простые задачи, работа на улице и минимальные требования. Второе место заняла розничная торговля. Подростки смогут попробовать себя в роли мерчандайзеров, консультантов, ассистентов в торговых залах", – рассказала она Москве 24.

Замыкает тройку популярных направлений сфера услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес. Это официанты, помощники повара, бариста и кухонные рабочие, добавила специалист.

Также востребованы творческие вакансии: графические дизайнеры, художники, ведущие мастер-классов и аниматоры. При этом из основных требований к кандидатам – ответственность, пунктуальность и желание работать.

По словам эксперта, многие вакансии включают обучение-стажировку, что помогает быстро освоиться на месте. Такой первый опыт способствует осознанному выбору образовательного пути и становится важной строчкой в будущем резюме.

"Для трудоустройства подростков нужно письменное разрешение одного из родителей или опекуна, составленное в свободной форме. Также потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка о состоянии здоровья и трудовая книжка или справка по форме СТД-Р, если подросток уже ранее работал, документы воинского учета (для юношей с 17 лет). Самостоятельно заключить трудовой договор подростки могут с 15 лет", – уточнила она.

При этом в целом понять, что ребенок готов к подработке, можно, когда он сам предпринимает какие-либо действия: ищет сайты с вакансиями, проявляет активность, рассказала Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

"Я поддерживаю такую инициативу, при этом стоит дать ребенку поддержку, потому что за внешней бравадой "я уже взрослый" все равно скрываются маленькие дети. Можно помочь им в поиске на сайтах или спросить о вакансиях у знакомых", – сказала она.

Чтобы подготовить подростка к возможным трудностям, специалист рекомендовала потренироваться на примере.

Нужно проговаривать с несовершеннолетним варианты действий (как доехать, как работать). Также стоит устанавливать режимные моменты так, чтобы подросток вовремя ложился и вставал, – это будет такой "пробой пера".

Кроме того, важно продолжать вдохновлять ребенка, подчеркивая разные виды выгоды – не только материальную, но и навыки, которые получится приобрести, а также знакомства с разными людьми, заключил психолог.