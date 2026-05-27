Иногда самые надёжные качества взрослого человека растут вовсе не из преодоления искусственных барьеров и спартанского воспитания. Что же тогда превращает обычного ребёнка в устойчивого к невзгодам взрослого и почему родителям так трудно удержаться от крайностей?

В комментарии RuNews24.ru политический психолог, к. полит. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин отметил, что стрессоустойчивость у ребенка формируется не через постоянные испытания, а через опыт: «Я могу столкнуться с трудностью, получить поддержку, попробовать еще раз и справиться». Задача родителей — не устраивать ребенку искусственные препятствия, а постепенно учить его выдерживать напряжение, ошибки и неопределенность.

«Важно начинать с малого. Например, не решать за ребенка каждую бытовую задачу: дать ему самому собрать портфель, подготовиться к контрольной, выбрать кружок. Родитель рядом, но не вместо ребенка. Это создает чувство опоры».

Полезно учить ребенка называть эмоции. Не «не плачь» и не «перестань нервничать», а так: «Похоже, ты расстроился», «Ты злишься, потому что не получилось», «Давай подумаем, что можно сделать». Когда ребенок понимает свое состояние, ему легче им управлять.

«Еще один важный навык — нормальное отношение к ошибкам. В семье должно быть безопасно ошибаться. Можно обсуждать не только результат, но и усилие: "Что ты попробовал?", "Что можно изменить в следующий раз?", "Чему тебя это научило?" Так ребенок воспринимает неудачу не как катастрофу, а как часть развития».

При этом родителям важно не путать стрессоустойчивость с жесткостью. Если ребенок постоянно перегружен учебой и сравнением с другими, он не становится сильнее — он истощается. У ребенка должны быть сон, свободное время, игры (в том числе компьютерные, но в меру), друзья, возможность просто отдохнуть.

«Очень важно обращаться к психологам. Психолог помогает не только тогда, когда "все пропало, все плохо", но и профилактически: если боится ошибок, тяжело переживает конфликты, часто плачет, замыкается, агрессивно реагирует или у родителей не получается выстроить спокойное общение. Психолог может научить ребенка техникам саморегуляции, а родителей — поддерживать, не давя».

Хорошие примеры можно найти и в биографиях политиков. Частый сюжет такой: ребенок рос в непростой семейной ситуации, родители развелись, когда ребенку было два года, а воспитывали его мать и бабушка с дедушкой. Этот опыт не был идеальным детством, но рядом были взрослые, которые давали ему опору и ценность образования. Это из биографии Барака Обамы. Как президент не идеальный, но все ж президент — Соединенных Штатов.

«Нельсон Мандела в детстве жил в сельской местности и рано получил опыт ответственности. В биографических источниках упоминается, что мальчиком он пас скот. Такой пример показывает, что устойчивость часто рождается не из давления, а из постепенного взросления, обязанностей и включенности в жизнь семьи и общества».

Эксперт подчёркивает, что главный вывод для родителей здесь такой: ребенку нужны не искусственные трудности, а посильные вызовы, теплая поддержка и взрослые, которые умеют вовремя сказать: «Я рядом, попробуй сам». Именно в таком балансе и растет настоящая стрессоустойчивость.