Психолог объяснила, почему экзамен может стереть память за минуту

На экзаменах даже самые старательные школьники порой внезапно забывают то, что зубрили всю ночь. В голове – полный ноль, рука не двигается, а знакомые формулы будто кто-то стер из памяти. Но это не всегда означает, что знаний на самом деле нет. Семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала россиянам, почему мозг блокирует память в самый важный момент и что поможет вернуть контроль.

В разговоре с "Радио 1" специалист объяснила, что во время экзаменов и контрольных уровень стресса резко подскакивает, и психика ребёнка начинает работать на пределе. Напряжение нужно сбрасывать, иначе может случиться когнитивный коллапс. С точки зрения нейрофизиологии всё довольно серьёзно. При остром стрессе в крови растёт уровень кортизола, тревога усиливается, и всё это вместе бьёт по префронтальной коре. А именно она отвечает за логику, связную речь, рабочую память и концентрацию.

– Состояние "я учил, но не помню" – не провал в знаниях, это биохимическая блокировка доступа. Знания никуда не делись. Их просто перекрыл стресс, – пояснила эксперт.

По словам психолога, здесь важно учитывать разницу между когнитивными типами людей. В стрессовой ситуации доступ к памяти у всех восстанавливается по-разному. Одному достаточно глубоко вдохнуть, другому нужна первая подсказка или даже быстрый взгляд на шпаргалку, чтобы мозг получил сигнал: "Я справлюсь".

– Шпаргалка для таких – не списывание, а визуальный пусковой крючок, – отметила Кардиакос.

Именно поэтому, как считает психолог, сам процесс написания шпаргалки часто полезнее, чем попытка потом в неё заглянуть. Когда человек её делает, он структурирует материал, сокращает лишнее, выделяет главное и пересказывает всё своими словами. По сути, он снова повторяет и закрепляет тему. Сделать шпаргалку – значит создать для себя опору. Смотреть в неё потом уже необязательно. Но сам факт, что она есть, снижает тревогу: мозг понимает, что у него есть страховка. Знания никуда не пропали – иногда им просто нужна маленькая внешняя зацепка, чтобы снова всплыть, резюмировала Кардиакос.