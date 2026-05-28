Как лучше закрепить материал перед ЕГЭ

Подготовка рукописных конспектов и схем помогает выпускникам лучше закрепить материал перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) благодаря физиологической связи работы рук и головного мозга. При этом использование любых записей в качестве шпаргалок ведет к аннулированию результатов без права пересдачи в текущем году, сообщила ТАСС министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

"Я бы рекомендовала, готовясь, что-то писать, потому что связь "рука - корковые структуры головного мозга", ее никто не отменял. Если мы не просто легко касаемся клавиш, а действительно осуществляем физиологически обусловленный процесс [письма], мы в самом деле закрепляем материал гораздо лучше. Поэтому записать, нарисовать схему - в огромном количестве случаев это очень полезно", - пояснила министр.

При этом Жафярова призвала выпускников принципиально отказаться от самого понятия "шпаргалка", чтобы избежать соблазна нарушить правила. По ее словам, такие записи должны оставаться исключительно "конспектом для подготовки", который нельзя проносить в пункты проведения экзаменов.

"Шпаргалки как сущность, мы даже в голову не кладем возможность такую. Если обнаруживаются такие вещи - это категорическое удаление, то есть невозможность сдать ЕГЭ в текущую кампанию, и, соответственно, ребенок теряет год. Все находится под камерами, видны любые движения, фиксируется время, работает ситуационный центр с массой наблюдателей", - подчеркнула собеседница агентства.

Министр также отметила, что эффективность рукописного метода подтверждается наукой, так как прописывание информации помогает структурировать знания в зависимости от ведущих систем восприятия ребенка. Однако строгость контроля на экзаменах делает любую попытку воспользоваться записями фатальной для поступления в вуз.

Ранее Жафярова сообщила ТАСС, что технические средства, блокирующие мобильную связь и интернет, будут установлены во всех пунктах проведения ЕГЭ в Новосибирской области. По словам министра, их установка предусмотрена общими правилами Рособрнадзора, по которым работают все 89 регионов России.