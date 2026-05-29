Родители смогут по-новому сообщать о нарушениях на ЕГЭ

С 2026 года родители выпускников смогут направлять жалобы о нарушениях при проведении Единого государственного экзамена через QR-коды, размещенные в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Ранее такая возможность была только у участников экзамена. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас с прошлого года работает система QR-кодов: на каждом входе в пункт проведения экзамена размещен QR-код, и каждый участник до и после экзамена может подать свою жалобу. Кроме того, в этом году, в прошлом такой возможности у родителей не было, но теперь с этого года родители могут свои замечания на платформу обратной связи записать. И в ходе проведения экзаменов многие нарушения и ошибки организаторов будут устраняться", - сказал Музаев журналистам.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня.