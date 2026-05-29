Кинологи рассказали, как определить готовность ребенка к собаке

Готовность ребенка к появлению собаки в доме можно оценить по его способности регулярно заботиться о других живых существах и выполнять бытовые обязанности. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

"Ребенок должен четко понимать, что щенок - живое существо, которому может быть страшно, больно, грустно. А еще ему нужен постоянный уход, чтобы выжить. Поначалу начните с более простого: поручите детям ухаживать за рыбкой или растением. Если им надоедает занятие, они пропускают полив, кормление - говорить о собаке еще рано. Тем более стоит серьезно отнестись к ситуациям, когда дети проявляют агрессию или насилие по отношению к животным", - сказали в РКФ.

В федерации добавили, что важно заранее оценить готовность ребенка к бытовому уходу за собакой.

"Щенок ежедневно ходит в туалет, а еще собаку иногда может стошнить. Готов ли ребенок убирать за собакой в таких ситуациях? Простой способ проверить брезгливость - для начала доверить детям мытье посуды или чистку обуви. Если дети категорически отказываются, необходимо объяснить, что к собаке они пока не готовы", - рассказали в федерации, добавив, что следует учитывать эмоциональную готовность детей, если ребенок часто плачет или кричит, собака может пугаться громких звуков.

Кинологи призвали не принимать импульсивных решений о покупке собаки и заранее изучить вместе с ребенком особенности породы и ухода за щенком.

"Щенок не может быть подарком для ребенка, даже если это выглядит именно так. Собака всегда остается под вашей ответственностью, вы контролируете совместные игры, а также платите за ветеринара и прочие услуги. Если детям надоест животное, и они будут отказываться с ним гулять, вы принимаете тот факт, что ухаживаете за этим существом, и оно не отправляется в приют. Если вы не готовы к этому - щенок в доме не появляется", - сказали эксперты.

Президент РКФ Владимир Голубев подчеркнул, что к появлению щенка нужно готовиться заранее. "Даже если вы заведете самую послушную и добрую собаку по природе, неподготовленность как хозяина, так и детей может испортить ее характер и превратить питомца в животное с проблемным поведением", - заявил он.