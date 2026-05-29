Что такое «дневник лета» и зачем его вести

Ведение на каникулах семейного "дневника лета", рассказывающего об общем отдыхе, служит формой рефлексии, которая укрепляет доверие между родителями и детьми и помогает формировать самостоятельность у младших членов семьи. Об этом сказала ТАСС научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Поскакалова.

Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начались 27 мая. Эксперт напомнила о том, что для родителей это время, как правило, сопряжено с тревогой за детей, у которых появляется масса свободного времени для активности. Взрослые вынуждены более тщательно контролировать их действия в условиях современных цифровых рисков (мошеннических схем, чрезмерного увлечения видеоиграми, травли в соцсетях и др.). Психолог посоветовала ввести для детей график пользования гаджетами на период каникул.

"Родителям следует больше времени уделять совместному досугу и тщательно его планировать, заранее определяя зоны ответственности. Для рефлексии можно вести семейный "дневник лета" - заполнять его планами, мыслями и впечатлениями, а для оформления страниц использовать буклеты, рисунки, засушенные травы и фотографии. В конце каждого совместного мероприятия нужно обязательно подвести итоги: обсудить полученный опыт и оценить вклад каждого члена команды в общий успех. Такая практика помогает укреплять семейные отношения и доверие и способствует формированию у детей самостоятельности", - отметила Поскакалова.

Говоря о форме отдыха, предпочтительной для детей, психолог указала на пользу активного отдыха на свежем воздухе, коллективных видов спорта и участия в творческих программах.