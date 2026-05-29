Что такое «дневник лета» и зачем его вести

Психолог Поскакалова рассказала о пользе ведения семейного "дневника лета"
Ведение на каникулах семейного "дневника лета", рассказывающего об общем отдыхе, служит формой рефлексии, которая укрепляет доверие между родителями и детьми и помогает формировать самостоятельность у младших членов семьи. Об этом сказала ТАСС научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Поскакалова.
Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начались 27 мая. Эксперт напомнила о том, что для родителей это время, как правило, сопряжено с тревогой за детей, у которых появляется масса свободного времени для активности. Взрослые вынуждены более тщательно контролировать их действия в условиях современных цифровых рисков (мошеннических схем, чрезмерного увлечения видеоиграми, травли в соцсетях и др.). Психолог посоветовала ввести для детей график пользования гаджетами на период каникул.
"Родителям следует больше времени уделять совместному досугу и тщательно его планировать, заранее определяя зоны ответственности. Для рефлексии можно вести семейный "дневник лета" - заполнять его планами, мыслями и впечатлениями, а для оформления страниц использовать буклеты, рисунки, засушенные травы и фотографии. В конце каждого совместного мероприятия нужно обязательно подвести итоги: обсудить полученный опыт и оценить вклад каждого члена команды в общий успех. Такая практика помогает укреплять семейные отношения и доверие и способствует формированию у детей самостоятельности", - отметила Поскакалова.
Говоря о форме отдыха, предпочтительной для детей, психолог указала на пользу активного отдыха на свежем воздухе, коллективных видов спорта и участия в творческих программах.
"Важно помнить, что и ребенок, и подросток развиваются не просто в условиях отсутствия стресса, но при наличии разнообразного опыта, новых переживаний, осуществления новых для себя видов действий, отличных от школьной рутины. При организации отдыха ребенка также нужно определить период "невмешательства" - время без взрослого, когда ребенок может проявить себя независимым. В условиях дома это может быть самостоятельно приготовленный завтрак или занятие творчеством. Но необходимо заранее обсудить, что ребенок планирует делать и в какие сроки, с каким результатом, а после - подвести итоги", - посоветовала эксперт.