Стало известно, как родители выбирают детскую одежду

Несмотря на доминирование онлайн-шопинга, первое знакомство с брендами детской одежды по-прежнему чаще происходит в торговых центрах. По данным исследования Lassie, так ответили 45% родителей.

При этом дальше сценарий меняется: 62% респондентов уже покупают детскую одежду онлайн. Родители выбирают e-commerce за бесплатную доставку (47%), широкий ассортимент (46%) и низкие цены (37%).

Вторым по силе каналом узнаваемости стали рекомендации и отзывы (по 40%), а среди молодых родителей 25–34 лет заметно выделяются соцсети (45%) и наружная реклама (25%).

Офлайн, однако, не теряет значения — именно он формирует доверие к бренду.

Главные драйверы покупки в торговых центрах: возможность «потрогать» товар (61%), акции (48%) и скорость выбора (46%). У аудитории 45–55 лет важную роль играют программы лояльности (34%).

Итог исследования: рынок детской одежды работает по омниканальной модели — витрины создают первое впечатление, а онлайн закрепляет покупку.