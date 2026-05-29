Стоит ли разрешить детям подрабатывать с 12 лет

В России предложили снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. С такой идеей 28 мая выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул». По ее словам, у большинства столичных подростков именно в этом возрасте появляется желание работать летом, чтобы «получить копеечку». Куда можно направить ребенка на подработку в таком возрасте и не лишает ли ранний труд детства — в материале «Вечерней Москвы».

Куда можно пойти работать детям с 12 лет

По словам эксперта по трудовому праву, члена палаты налоговых консультантов России Валентины Яковлевой, законодательство не устанавливает минимального возраста для официального трудоустройства. Однако виды доступной работы и условия труда строго зависят от того, сколько лет несовершеннолетнему.

Эксперт объяснила, что закон делит несовершеннолетних на несколько групп с разными правилами.

До 14 лет: трудоустройство возможно только в сфере творчества и спорта — это работа в СМИ (кино, телевидение), театральных и концертных организациях, цирках, а также в спортивной индустрии. Важно подчеркнуть, что такая деятельность не должна наносить вред здоровью и нравственному развитию ребенка.

От 14 до 16 лет: доступен более широкий круг работ, но действуют строгие временные рамки. В период каникул можно работать до 24 часов в неделю, но не более пяти часов в день. Если же подросток совмещает работу с учебой в течение учебного года, продолжительность сокращается вдвое — до 12 часов в неделю, но не более 2,5 часа в день.

От 16 до 18 лет: допустимая продолжительность увеличивается. Во время каникул или если подросток не учится, он может работать до 35 часов в неделю или до семи часов в день. При совмещении с учебой норма составляет 17,5 часа в неделю или до четырех часов в день.

«При этом любая работа должна быть безопасна для здоровья ребенка и не мешать его развитию», — подчеркнула Яковлева.

Она также сообщила, что обсуждается инициатива по снижению возрастного порога для доступа к большей части работ с 14 до 12 лет, однако на практике компании редко нанимают детей из-за сложности соблюдения законодательных ограничений, которые введены для их защиты.

«Таким образом, ключевым фактором является соблюдение установленных законом режимов рабочего времени, которые зависят от возраста и статуса учащегося», — добавила эксперт.

Не лишает ли ранний труд детства

По мнению клинического психолога Марианны Абравитовой, чем раньше ребенок начнет заниматься трудовой деятельностью, тем быстрее произойдет его взросление.

«Когда ребенок начинает работать в столь раннем возрасте, начинается его переход во взрослую жизнь. Он учится ответственности и начинает понимать, что деньги нужно зарабатывать. Но в 12-летнем возрасте все-таки рано переходить во взрослую жизнь. В этот период ребенку нужно учиться и проходить все стадии детства», — считает специалист.

Эксперт отметила, что работа в таком возрасте возможна, только если это желание ребенка, которое не вызвано сложными жизненными обстоятельствами.

«Это должно быть не под давлением обстоятельств. Например, "родители его куском хлеба попрекают и гонят на работу с 12 лет", а именно когда ребенок сам решил попробовать и заработать карманные деньги», — пояснила Абравитова.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что должен быть определенный реестр тех работ, в которых могут участвовать дети такого раннего возраста с учетом их физиологических и психологических характеристик.

«Эти аспекты обязательно должны быть учтены, а не так, что ребенок захотел работать в шахте и пошел. Все дети разные: один ребенок от раннего труда может сломаться и надорваться, а другого это вдохновит. Также должна быть служба, которая протестирует ребенка, есть ли у него готовность выйти на работу в таком раннем возрасте», — заключила психолог.

Между тем взрослых россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние три года: в текущем году оно составит 65 рабочих дней.