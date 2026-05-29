Психологи предупредили о вреде запретов соцсетей для подростков

По всему миру набирает обороты введение запретов подросткам на доступ в соцсети. Для их же блага, утверждают сторонники этих мер. Но никаких убедительных научных обоснований под этими запретами нет, а обратный эффект возможен, предупреждают психологи в журнале Frontiers in Developmental Psychology.

В декабре 2025 года Австралия запретила молодым людям младше 16 лет заводить аккаунты в соцсетях. Франция, Греция, Испания, Дания, Малайзия, Норвегия, Индия, Египет, Канада, Турция и Великобритания вот-вот последуют ее примеру.

«Запретить соцсети для тех, кто младше 15 лет, — именно это рекомендуют ученые», — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

«Исследования показали: если дети и подростки сокращают или вовсе исключают контакт с соцсетями дольше чем на месяц, их психическое здоровье улучшается», — вторит ему американский сенатор Брайан Шац, автор законопроекта «О выводе детей из соцсетей».

«Как клинический психолог и родитель, я была бы на седьмом небе, если бы это было правдой. Но это не так», — уверяет клинический психолог Моника Нефф Линд из Калифорнийского университета в Ирвайне, ведущий автор статьи.

В поисках доказательств

Самым надежным способом обосновать запрет должны быть научные эксперименты. Ученые прекрасно знают, как они проводятся. Испытуемых делят случайным образом как минимум на две группы. Одни продолжают заходить в соцсети, как обычно, другие — лишаются этой возможности.

Авторы поискали результаты таких исследований — и, мягко говоря, пришли в недоумение: ни в одном эксперименте с ограничением доступа к соцсетям не участвовали люди младше 16 лет.

«Мы понятия не имеем, как запреты повлияют на ту самую молодежь, против которой они направлены, — потому что мы никогда не проверяли это на них самих!» — возмущена Линд.

Иногда, впрочем, такие результаты, если они достаточно красноречивы и убедительны, можно обобщить и на подростков. Но таковых получить не удалось: 40% исследований показали либо вредные последствия ограничения доступа к соцсетям (например, снижение удовлетворенности жизнью и рост одиночества), либо вообще никакого эффекта.

Возможные негативные последствия

Есть веские причины полагать, что запреты могут обернуться обратным эффектом. Ограничения всегда сопряжены с серьезными проблемами: вторжение в частную жизнь, сложность соблюдения, затруднение коммуникаций.

Каким бы строгим ни был принудительный контроль — всегда найдется способ его обойти. Многие молодые люди регистрируют фейковые взрослые аккаунты и пользуются соцсетями — но теперь уже без родительского контроля или фильтрации контента, которую дают детские учетные записи.

Что дальше

Авторы убеждены в необходимости научной оценки запретов соцсетей и их последствий. Предлагаемые меры можно условно разделить на три шага.

Выяснить, работают ли вообще запреты. Спустя три месяца запрета в Австралии почти 70% аккаунтов в соцсетях, принадлежащих людям младше 16 лет, оставались активными. Составить и реализовать тщательный и хорошо обеспеченный ресурсами план по измерению как позитивного благополучия, так и проблем с психическим здоровьем молодежи с учетом использования соцсетей. Зафиксировать реальные последствия запретов. Это можно сделать путем частичной отсрочки ограничений — например, в определенном регионе.