Эксперт объяснил, как формируется стрессоустойчивость у детей

Некоторые родители специально создают сложности для ребенка, надеясь, что это поможет ему в более взрослом возрасте. Однако такие действия не проходят бесследно для детской психики. Об этом рассказала директор ГТРК «Ярославия», эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Яна Карушкина.

Однако, с точки зрения психологической науки, стрессоустойчивость — это вовсе не умение терпеть страдания, а способность быстро и с минимальными издержками восстанавливаться после трудностей или травмирующего опыта, сохраняя эмоциональное равновесие и психическую устойчивость, — отметила специалист.

По словам эксперта, для безопасного развития у детей настоящей психологической устойчивости стоит устанавливать с ними доверительные отношения и крепкую психологическую связь. Карушкина добавила, что ребенок сможет обратиться за помощью только в том случае, когда будет уверен, что его выслушают и не осудят.

Специалист посоветовала родителям не контролировать подростков, а давать им самостоятельно испытывать разочарование или горе от неудач. Именно эти чувства способствуют развитию стрессоустойчивости в более взрослом возрасте, передает RuNews24.ru.

