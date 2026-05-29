Медик высказался о запрете сладкого сдающим ЕГЭ

С 1 июня по 9 июля в России проходит основной период Единого государственного экзамена. В это время выпускникам важно не только показать знания, но и правильно поддерживать организм. Кузбасский гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказал изданию "АИФ", как питание влияет на работу мозга школьника в стрессовый период.

По словам врача, мозг подростка очень чувствителен к недосыпу и скачкам сахара. Поэтому в последние недели перед испытанием не стоит экспериментировать с едой. Лучше всего придерживаться привычного рациона с лёгкими и предсказуемыми приёмами пищи, а также пить достаточно воды.

Эксперт также отметил, что полностью отказываться от сладкого не нужно — это может усилить стресс. Однако делать ставку на сахар как на «топливо» для мозга опасно. Быстрые углеводы из конфет и газировки дают лишь кратковременный всплеск энергии, за которым следует спад, что делает ребёнка более уставшим.

Оптимальным вариантом врач считает съесть кусочек шоколада или пару конфет после основного приёма пищи. Это поможет получить удовольствие и не навредит концентрации внимания во время экзамена.