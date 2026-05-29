Тревожный тренд: кто такие хикикомори и почему ими все чаще становятся российские подростки

В последние годы в России и мире набирает популярность тревожный тренд, который пришел из Японии, — хикикомори. Это не просто модное слово, а опасный синдром добровольной социальной изоляции, который все чаще выбирают дети и подростки. О масштабах проблемы и ее последствиях для психики «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Кто такие хикикомори

Как рассказала эксперт, термином «хикикомори» обозначают людей, которые добровольно отказываются от социальной жизни и запираются у себя дома. Например, это молодой человек без учебы, работы и профессиональной подготовки. Хикикомори перестают общаться не только с внешним миром, но и с друзьями и близкими.

— Однако само понятие шире и не всегда подразумевает патологическую изоляцию. С психологической точки зрения речь идет о дезадаптированной личности с избегающим расстройством, которой требуется помощь психолога или психотерапевта, — объяснила Абравитова.

По ее словам, в последние годы этот образ жизни превратился в тревожный тренд, который набирает обороты, в том числе среди российской молодежи.

— Когда явление становится модным, человеку легче оставаться в этом сценарии «я не один, это мой личный выбор», что нормализует глубокую социальную изоляцию, — отметила Абравитова.

«Симптомы» хикикомори

Психолог выделила несколько признаков, которые указывают, что подросток является хикикомори:

социальная дезадаптация — полный отказ от личных контактов, общение ограничивается только виртуальным миром;пренебрежение личной гигиеной и здоровьем;постоянное депрессивное настроение, искаженное восприятие времени, часто наблюдается ночная активность и дневной сон;нарушение сна и режима питания неизбежно ведет к ухудшению здоровья и ожирению.

Факторы, которые приводят к добровольной изоляции

По мнению Абравитовой, подобный образ жизни обычно выбирают люди, у которых есть психологические травмы:

Неудачи в школе или вузе, конфликты с учителями и болезненный опыт общения со сверстниками.Гиперопека родителей. Чрезмерная забота и лишение ребенка возможности рисковать купируют опыт преодоления трудностей, который необходим для взросления. Эта проблема актуальна как для мальчиков, так и для девочек.Цифровой мир как убежище. Подростки уходят в онлайн-игры и закрытые сообщества, где находят принятие, которого им не хватает в реальности.Последствия пандемии. Период самоизоляции стал триггером и сформировал привычку жить без необходимости выходить из дома. Это особенно сильно повлияло на людей с социопатическими наклонностями.

Механизм «замкнутого круга» и последствия

Эксперт предупредила, что длительная изоляция от внешнего мира наносит серьезный урон психике. Со временем у человека формируется страх перед изменившимся миром и собственной неспособностью к нему адаптироваться. А изоляция становится почвой для депрессии.

— Формируется замкнутый круг: чем дольше человек находится в затворничестве, тем труднее ему вернуться к нормальной жизни. Этому способствуют так называемые вторичные выгоды, такие как ощущение безопасности и отсутствие стресса, связанного с выходом в социум. Однако этот комфорт лишь усиливает страх перед внешним миром, все глубже затягивая человека в изоляцию, — описала собеседница «ВМ».

При этом важно понимать, что это не просто временный этап — без вмешательства специалистов вернуться к нормальной жизни таким людям очень сложно, предупредила психолог.

Заболеваемость психическими расстройствами среди российских подростков 15–17 лет выросла на 53 процента за последние 10 лет.