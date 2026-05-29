Что нужно сделать перед тем, как отправить ребенка в лагерь

Клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких посоветовала родителям перед поездкой ребёнка в лагерь заранее обсудить с ним вопросы безопасности.

© globallookpress

Об этом она рассказала РИАМО. По словам специалиста, чем младше ребёнок, тем подробнее нужно объяснить ему распорядок дня, бытовые условия и то, к кому можно обратиться за помощью.

Психолог добавила, что родителям стоит заранее узнать, кто будет рядом с ребёнком в лагере, познакомиться с вожатыми и взять контакты ответственных взрослых. При этом главным условием безопасности она назвала доверительный контакт с ребёнком и готовность родителя его услышать.

Также стало известно, что в Тюменской области этим летом 68 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием, передаёт ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональный Департамент образования и науки.

Такие площадки откроются в 414 школах региона и перед началом сезона пройдут проверку муниципальных комиссий и специалистов Роспотребнадзора.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что детский отдых всё чаще строится вокруг образовательных и природоведческих программ.