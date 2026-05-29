Психолог заявил о низкой эффективности «страшных предупреждений» на вейпах

Эффект от "страшных изображений" и предупреждений на упаковках электронных сигарет и вейпов действует недолго, особенно среди подростков. Более действенным способом профилактики является доверительный разговор и работа с мотивацией отказа от курения, считает заведующая консультационно-оздоровительным отделом Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

«Кого-то это может напугать ненадолго, <…> человек испугался, но через какое-то время <…> происходит расслабление, ослабление вот этого страха. Вот, есть категория, которую действительно запугали ненадолго, и хорошо, если они пойдут к психологу, или хорошо, если они куда-то обратятся за помощью. <…> И вот здесь уже психологическая работа, потому что на страхе долго не продержаться», — рассказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, отвечая на вопрос о том, нужно ли наносить "страшные картинки" и предупреждения на упаковки электронных сигарет и вейпов.

Ткач добавила, что такие предупреждения могут использоваться в профилактике только в отношении младших школьников, примерно до 11-12 лет, когда подобные формулировки еще способны повлиять на восприятие. Она рассказала, что в подростковом возрасте такие методы уже не работают, поскольку информация чаще всего не воспринимается или быстро теряет эффект.