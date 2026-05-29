Стало известно, сколько детей поедут в оздоровительные лагеря в этом году

В этом году оздоровительные лагеря посетят шесть млн детей, из которых 1,4 млн - из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится на сайте правительства.

© globallookpress

Отмечается, что всего в летний период будут работать 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в детских лагерях в 2026 году отдохнут более 228 тысяч детей участников специальной военной операции и почти 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов. Кроме того, принято решение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на отдых более 16 тысяч детей из Белгородской области.