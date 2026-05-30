Почему не стоит пить успокоительные перед экзаменами

Перед сдачей экзаменов не нужно принимать успокоительные, лучше устроить информационный детокс и выспаться, рассказала медицинский психолог Лариса Вагнер.

«Неизвестно, как успокоительные поведут себя в ответственный момент. Больше отдыхайте, чтобы информация систематизировалась. Выучить всю программу всё равно не получится, поэтому соблюдайте режим и старайтесь не говорить об экзаменах», — цитирует её ИА «Тюменская линия».

Родителям она посоветовала устраивать праздники после экзаменов и избегать негатива в адрес ребёнка. При нарушениях сна, аппетита или резкой смене поведения эксперт рекомендовала обратиться к психологу.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что волнение перед ЕГЭ — нормальная реакция, которую не нужно подавлять.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова в беседе с «Радио 1» заявила, что в период экзаменов выпускники должны чувствовать безусловную поддержку родителей.