В Госдуме рассказали, что делать при удалении ребенка с ЕГЭ

Сдающий ЕГЭ или ОГЭ после удаления с экзамена может в тот же день подать апелляцию о нарушении проведения экзамена, не покидая территории. Для расследования ситуации привлекаются свидетели и используются видеозаписи с камер наблюдения, рассказал ТАСС депутат думской фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

По словам депутата, если участника заподозрят в нарушении, наблюдатель сообщит об этом организатору, и тот пригласит членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) для составления акт об удалении в присутствии руководителя пункта и общественного наблюдателя. Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр выдают нарушителю, второй в тот же день направляется в ГЭК.

"Если удаление произошло, ребенок должен в тот же день подать апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. Апелляция подается члену ГЭК в пункте проведения экзамена, не покидая его территории. Если ребенка не пустили на экзамен, то тоже нужно писать заявление на имя представителя ГЭК на месте. Конфликтная комиссия рассматривает обращение с привлечением свидетелей и с использованием видеозаписей с камер наблюдения", - сказал Свищев.

Депутат напомнил, что удаление с экзамена влечет аннулирование результатов. Если ребенка удалили с обязательного экзамена (русский язык или базовая математика), пересдать его можно будет только в сентябре в дополнительный период. Если удалили с предмета по выбору, то пересдача возможна только через год. При этом выпускник сохраняет право на поступление в учебные заведения среднего профессионального уровня.

"Скажите ребенку: если тебя удаляют, проси составить акт. Без акта - удаления не было. Прочитай его внимательно. Проверь, что там все верно: время, место, причина. Если не согласен, то напиши "не согласен" и забери копию. Это твоя защита", - добавил он.

Как отметил Свищев, Рособрнадзором был определен перечень нарушений, влекущих удаление из аудитории - несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими сдающими, а также наличие при себе любых средств связи, телефонов, смарт-часов, наушников, планшетов, даже в выключенном состоянии. Запрещены также справочные материалы и письменные заметки. Удаление грозит и за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня, пересдача экзаменов в основной период запланирована на 8 и 9 июля.