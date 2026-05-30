Как родителям отличить заботу от гиперопеки

Родителям бывает сложно провести грань между заботой и гиперопекой, так как в основе того и другого лежит любовь к ребенку. Забота - это про помощь, а гиперопека - про страхи родителя и желание все контролировать. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, ведущий научный сотрудник Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования МГППУ, доктор психологических наук Юлия Быстрова.

1 июня - Международный день защиты детей.

"Заботиться - вовсе не означает делать за ребенка. Это - делать вместе с ним. Это про "я рядом, потому что хочу, чтобы ты научился этому сам". Гиперопека - это вообще не про ребенка, а скорее про самого родителя, его переживания, страхи, желания все контролировать - "я рядом, потому что без меня ты не справишься, не сможешь, без меня ты в опасности", - сказала Быстрова.

Чтобы понять, где проходит грань, психолог советует родителям задавать себе три вопроса: "Это нужно ребенку или мне?", "Это действительно опасно или это мои страхи?", "Я контролирую или я интересуюсь?". Привычка делать за ребенка то, что он может сделать сам, формирует "выученную беспомощность".

"Цена ошибки в детстве (полученная двойка, ссора с другом, забытый учебник) ничтожна по сравнению с ценой несамостоятельности и безответственности во взрослой жизни", - подчеркнула эксперт.

Чтобы выстроить "внутренний стержень", нужно позволить ребенку самостоятельно принимать решения, ошибаться, испытывать разные эмоции и накапливать жизненный опыт.