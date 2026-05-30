Эксперты оценили предложение о возможности начинать работать с 12 лет

Детям могут разрешить работать с 12 лет. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В Госдуме считают инициативу заслуживающей внимания и предлагают рассмотреть в рамках Российской трехсторонней комиссии.

Как считает Ольга Ярославская, именно с этого возраста подростки начинают подрабатывать во время летних каникул, но пока легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии согласия родителей.

Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает инициативу интересной, но отмечает, что ее нужно всесторонне обсуждать. "Не только на площадке Трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны, а еще и очень широкого экспертного сообщества, родительского сообщества, экспертов из здравоохранения, представителей правозащитного сообщества, Общественной палаты, представителей образования", - уверен депутат.

Он подчеркивает, что любой труд - это дисциплина, опыт, сноровка. Но детский труд - деликатная тема. "Может, предусмотреть согласие органов опеки, чтобы не было злоупотреблений. Надо понимать, чем ребенок будет заниматься, и если деньги будут поступать подростку, как он будет их тратить, чтобы не было, например, соблазна купить себе вейпы, энергетики, увлечься игроманией", - добавляет депутат.

При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напоминает, что огромным достижением был запрет детского труда в конце XIX века. И попытка возродить эту практику не соответствует сегодняшним ценностям и экономическим реалиям. "Во-первых, дефицит кадров у нас существует только в отдельных отраслях, где требуется квалифицированный труд. Как ребенок в 12 или 14 лет встанет к станку с ЧПУ? Во-вторых, основной мейнстрим в мире - это замена ручного труда машинами. Более актуальной станет проблема поиска рабочих мест для взрослых. В-третьих, а кто будет нести ответственность за здоровье ребенка? Поэтому лучше заниматься развитием детей в каникулы в форме спортивных мероприятий, культурного досуга на бесплатной основе, а не пытаться компенсировать недоработки работодателей в части повышения эффективности труда за счет детского труда", - рассуждает эксперт. До совершеннолетия дети под опекой родителей или законных представителей, которые и должны обеспечивать базовые потребности детей, считает Сафонов. Дети же в это время должны максимально уделять внимание учебе, уверен он.

Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство и с более раннего возраста.

Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению, напоминает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

На практике подростков чаще всего берут на подработку официантами в общепит, торговлю, курьерские службы, благоустройство и сезонные проекты, при этом многие работодатели нарушают нормы по продолжительности смен и условиям труда.

"Инициатива разрешить детям подрабатывать с 12 лет вызывает у меня серьезные вопросы не только с точки зрения морали, но и с позиции российского законодательства. Это выглядит не как забота о детях, а как создание новой лазейки для использования более дешевого детского труда", - считает юрист.

Фактически предлагается пересмотреть фундаментальный принцип трудового права, когда ребенок должен учиться и развиваться, а не становиться участником рынка рабочей силы, добавляет он.

"Желание ребенка заработать карманные деньги не означает, что государство должно открывать работодателям доступ к труду 12-летних. Любые послабления в сфере детского труда очень быстро начинают использоваться бизнесом для экономии на зарплатах взрослых работников. Вместе с тем, если такая инициатива будет поддержана и закреплена нормативно, необходимо соблюсти несколько обязательных условий.

Разрешение на работу ребенка с 12 лет должно быть получено не только от родителей, но и от органов опеки и попечительства. В случае если ребенку и родителям органы опеки дадут соответствующее разрешение, вторым этапом должно быть проведено комплексное медицинское освидетельствование ребенка врачебной комиссией с участием психолога, психиатра, эндокринолога, которые дадут заключение о соответствии конкретного ребенка требованиям к трудовой деятельности", - пояснил Хаминский.

Кроме того, работодатель, который согласен принять на работу ребенка с 12 лет, в обязательном порядке должен подтвердить в органе местного самоуправления безопасность рабочего места, где будет использоваться труд малолетнего.

"Указанные положения должны быть записаны напрямую в законе, с тем чтобы у правоприменителя не было соблазна отменить избыточные, на его взгляд, требования, закрепленные в подзаконном акте", - подчеркнул юрист.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа добавляет, что дискуссия о возможном снижении возраста трудовой занятости до 12 лет затрагивает важные аспекты современного рынка труда. С одной стороны, эксперты говорят о том, что именно с 12 лет у многих появляется желание зарабатывать карманные деньги, особенно на каникулах. С другой - необходимо учитывать мнение педагогов и врачей. "Мы - за комплексный подход. Запрос молодежи на самостоятельность и понимание ценности труда - позитивный сигнал. Однако любые изменения в сфере детской занятости требуют особой осторожности", - отмечает Коледа. И напоминает, что сейчас продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних жестко ограничена: в каникулы 14-15-летним можно трудиться не более 4 часов в сутки (24 часа в неделю), 16-17-летним - не более 7 часов.

Например, в Московской области в 2025 году были трудоустроены более 20 тысяч подростков 14-18 лет. По России число работающих подростков выросло на 16%, соискателей от 14 до 18 лет насчитывалось в прошлом году более 1,2 млн человек. На hh.ru подростки 14-17 лет опубликовали 840 тыс. резюме (+11% к 2024 году). Самые популярные вакансии - официант, курьер, бариста. Средняя зарплата подростка в 2025 году составила 31,4 тыс. рублей в месяц.

"Считаем, что при обсуждении снижения возраста трудовой занятости до 12 лет необходимо соблюсти баланс, где приоритетом остаются безопасность и образование. В этом контексте выделяются три ключевых аспекта.

Во-первых, образование и здоровье - безусловный приоритет. Работа не должна мешать учебе, должна быть легкой, безопасной, с ограничением по времени и запретом на ночные смены и вредные производства. Во-вторых, нужно предусмотреть защиту от злоупотреблений. В условиях дефицита кадров существует риск использования детского труда недобросовестными работодателями. Необходим усиленный контроль со стороны государства и обязательное участие профсоюзов в мониторинге условий труда несовершеннолетних. Поддерживаем предложение Ярослава Нилова о согласии органов опеки для трудоустройства младше 14 лет. Наконец, финансовая безопасность. Важен контроль за распоряжением заработанными средствами, чтобы оградить подростков от нецелевых трат. Заработок должен быть инструментом финансового воспитания, а не способом выживания семьи или удовлетворения вредных привычек", - подчеркивает Коледа.

Эксперты констатируют: прежде чем снижать возрастную планку, необходимо создать систему защиты юных работников - обязательные медосмотры, страхование от несчастных случаев и действенный общественный контроль за каждым рабочим местом для подростка. Только тогда можно говорить о реализации их права на заработок без вреда для здоровья и будущего.