В США учительница совратила и изнасиловала школьника

В штате Висконсин арестовали 31-летнюю учительницу, которую обвиняют в совращении школьника. Об этом сообщает WFRV-TV. Кейшу Стюарт из города Менаша задержали 26 мая. По данным следствия, женщина показала старшекласснику порнографический фильм, а затем изнасиловала. Точный возраст потерпевшего не раскрывается в интересах следствия. Педагогу предъявили обвинения в демонстрации несовершеннолетнему непристойных материалов, растлении и изнасиловании. Суд назначил ей залог в размере 40 тысяч долларов, обвиняемой может грозить длительный тюремный срок. До этого в США 61-летнюю учительницу осудили за совращение подростка. В течение месяца женщина встречалась с 15-лентим юношей. Педагога приговорили к 12 годам тюремного заключения. Ее также обязали зарегистрироваться в списках сексуальных преступников.

