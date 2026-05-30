Разведенные родители смогут наложить самозапрет на ссоры при ребенке

В Федеральной нотариальной палате России детально разъяснили, как родителям после развода мирно договориться о воспитании ребенка. Решить многие важные вопросы и снизить градус напряжения всех членов семьи можно с помощью нотариального соглашения о месте жительства и порядке общения с ребенком.

Надо ли говорить, как важно взрослым людям в такой ситуации оставаться взрослыми, забыть о своих обидах и капризах и подумать о ребенке? Надо. Потому что многие об этом забывают, увы.

Любопытные моменты: в специальном соглашении можно прописать запрет другому родителю курить или употреблять алкоголь в присутствии ребенка. Также родители могут в специальном соглашении наложить своего рода самозапрет на ругань в присутствии ребенка.

"При разводе супруги нередко делят через суд не только нажитое имущество, но и сыновей с дочками. Споры, с кем будет жить ребенок после расставания, - тяжелое испытание и для взрослых, и для детей, - рассказывают в нотариате. - Негативные переживания зачастую приводят к травмам для психики маленького человека, которые могут сказаться на всей его дальнейшей жизни".

Конечно, если люди так и не смогут договориться, то могут пойти в суд. Так многие и делают, переносят свои супружеские войны в зал суда. С одной стороны, это правовой путь. С другой - все-таки взрослые люди должны уметь договариваться друг с другом по подобным вопросам. Ведь как-то они смогли завести ребенка. А что мешает и дальше вести себя как совершеннолетние?

К тому же, поясняют эксперты, если окончательное решение по болезненному для всех членов семьи вопросу принимает суд, может получиться, что оно не устроит ни одну из сторон.

"Найти удобный для всех компромисс и избежать излишнего стресса позволит обращение к нотариусу для оформления соглашения о месте жительства и порядке общения с ребенком, - рассказывают в ФНП. - Такое соглашение могут подписать и супруги, которые готовятся к разводу или уже разошлись. И пары, которые остаются в браке, но по каким-то причинам решили жить раздельно. И родители, которые не оформляли свои семейные отношения официально".

По словам представителей нотариата, прежде чем удостоверить такой документ, нотариус побеседует со сторонами, выяснит их реальные намерения, убедится, что решение принято по доброй воле, а не под давлением. Посоветует, какие пункты можно внести в соглашение, чтобы оно отвечало ожиданиям участников и не входило в противоречие с нормами закона.

"В ситуациях, когда родителям трудно общаться мирно и учитывать пожелания друг друга, может быть привлечен медиатор. А правильно оформить и придать юридическую силу достигнутым договоренностям опять же поможет нотариус, - рассказывают представители нотариата. - Как показывает практика, если заранее урегулировать спорные вопросы через нотариуса, судебный процесс по расторжению брака может пройти быстрее и проще. Также немаловажно, что "детское" соглашение с печатью нотариуса, как и любой другой нотариальный акт, обладает повышенной доказательственной силой. Передумать и отказаться от зафиксированных обязательств просто так не получится. При этом по обоюдному желанию родители в любой момент могут внести в соглашение корректировки и дополнения".

Один их главных вопросов, который регулирует соглашение, - с кем из родителей будет жить ребенок после их расставания.

"Чаще всего дети, особенно если они еще маленькие, остаются с мамой, но возможны и другие варианты. Иногда супруги договариваются, что ребенку лучше жить с отцом, - рассказывают эксперты. - Если в семье несколько детей, для них можно выбрать разные места проживания - закон это не запрещает. При этом лучше оговорить заранее, что братья и сестры должны иметь возможность регулярно общаться друг с другом".

Есть в нотариальной практике и случаи, когда родители не закрепляли место проживания ребенка на все время его взросления, а выбирали гибкий режим. Например, до определенного возраста ребенок живет с мамой, а потом переезжает к отцу.

"Бывает и так, что ребенок живет с мамой и папой поочередно, например по несколько месяцев в году. Важно, чтобы для ребенка это не превратилось в бесконечное "кочевание с вещами", было удобно в плане посещения школы, кружков и так далее, - поясняют представители нотариата. - Также в таком случае полезно указать в документе обязанность обоих родителей обеспечивать ребенку привычный распорядок дня, режим питания и т. п. Эксперты отмечают: если, например, мама разрешает пользоваться гаджетами два часа в день и просит ложиться спать не позже десяти вечера, желательно, чтобы папа придерживался тех же требований".

В соглашении можно не просто указать, что ребенок остается жить с мамой или папой, но и уточнить страну проживания, город и даже конкретный адрес. Это "страховка" для второго родителя от того, что сын или дочь внезапно без его ведома окажется вне досягаемости для регулярного общения, подчеркивают эксперты.

"Соглашение призвано обеспечить не только права ребенка, но и обоих родителей, - продолжают в ФНП. - Одного - на проживание с ребенком, второго - на право беспрепятственно его навещать. Запрет на общение с сыном или дочерью прямо противоречит закону, поэтому нотариус документ с такими условиями не удостоверит".

Бывают ситуации, когда второй родитель не может заранее предусмотреть дни для общения с ребенком из-за плавающего графика или вахтового метода работы. В таком случае в соглашении можно прописать, как именно мама с папой договариваются о встречах: насколько заранее, в каком порядке, в каком мессенджере и так далее.

Закрепить в соглашении можно любые нюансы общения с ребенком, подчеркивают представители нотариата. Например, кто возит ребенка на секции. Также нотариусы рассказывают о пунктах соглашения, касающихся безопасности ребенка. Например, в документе можно указать, что второму родителю запрещено привлекать ребенка к травматичным видам спорта и экстремальным активностям. Также в соглашении могут быть запреты оставаться на ночь с ребенком у посторонних людей или передавать его третьим лицам - няням, соседям, родственникам и прочим.