Специалист объяснил, как ИИ может помочь на ЕГЭ по литературе

Эксперт Антонова: ИИ может помочь собрать литературные доводы для сочинения ЕГЭ
Искусственный интеллект (ИИ) может помочь школьникам подобрать и сформулировать литературные аргументы для сочинения на ЕГЭ, но использовать нейросеть рекомендуется только как вспомогательный инструмент. Об этом сообщила ТАСС тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.
«Литературные аргументы, допустим, при подготовке к итоговому сочинению или ЕГЭ можно попросить написать искусственный интеллект. Также ИИ можно попросить сформулировать литературный аргумент к проблеме», — рассказала она.
При этом эксперт подчеркнула, что весь материал, сгенерированный нейросетью, необходимо перепроверять через официальные источники информации. А в сочинении преимущественно опираться на книги и учебники.
Ранее Антонова сообщала ТАСС, что с помощью искусственного интеллекта школьники могут отрабатывать типовые задания, проверять текст на речевые повторы или стилистические недочеты.