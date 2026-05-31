Специалист объяснил, как ИИ может помочь на ЕГЭ по литературе

Искусственный интеллект (ИИ) может помочь школьникам подобрать и сформулировать литературные аргументы для сочинения на ЕГЭ, но использовать нейросеть рекомендуется только как вспомогательный инструмент. Об этом сообщила ТАСС тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.

© РИА Новости

«Литературные аргументы, допустим, при подготовке к итоговому сочинению или ЕГЭ можно попросить написать искусственный интеллект. Также ИИ можно попросить сформулировать литературный аргумент к проблеме», — рассказала она.

При этом эксперт подчеркнула, что весь материал, сгенерированный нейросетью, необходимо перепроверять через официальные источники информации. А в сочинении преимущественно опираться на книги и учебники.

Ранее Антонова сообщала ТАСС, что с помощью искусственного интеллекта школьники могут отрабатывать типовые задания, проверять текст на речевые повторы или стилистические недочеты.