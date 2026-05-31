Почему не стоит критиковать учителей при детях

Подходит к концу учебный год. Старшеклассники завтра сдают первый ЕГЭ, а у тех, кому пока рано думать об окончании школы, впереди долгожданные каникулы. Отдохнут и родители, которые тоже устали от школьных проблем своих чад. Чтобы их было меньше, психотерапевт и научный консультант клиники для подростков "Терапия" Сергей Мартынов предлагает за лето психологически подготовиться к новому учебному году и вспомнить несколько правил. Каких, он рассказал в интервью "РГ".

Ролики с претензиями к учителям со стороны родителей с личными оскорблениями, не относящимися к профессиональной компетенции, набирают большое количество просмотров в Интернете.

"Конфликты между родителями и учителями, к сожалению, стали обычным явлением в современном обществе. Во времена многочисленных интернет-"экспертов" в области воспитания подростков родители сталкиваются со множеством советов, - отмечает Сергей Мартынов. - Это работает на разрушение авторитета учителя и затрудняет конструктивный диалог между родителями и учителями, а также между учителями и учениками".

По мнению специалиста, очень часто агрессия родителей по отношению к педагогам коренится в их собственных внутренних установках, опасениях и тревогах, сформированных на основе раннего опыта.

"Родители могут проецировать на учителей свои психологические проблемы. Например, трудности на работе или в семье. Или самоутверждаться за счет других людей. Это приводит к тому, что они пытаются контролировать педагогов, их методы обучения и взаимодействие с учениками, обвиняя в недостаточном внимании к своим детям", - объясняет психолог.

Социальные сети предлагают множество схем воспитания и общения с детьми, но зачастую эта информация оказывается поверхностной или вовсе неверной. Она может подсветить лишь отдельные аспекты взаимодействия, тогда как каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода.

Психолог убежден, что нужно внимательно разбираться, откуда появляется у взрослых людей желание переложить ответственность за своих детей на кого-то другого. Не являются ли их проблемы в школе результатом плохого воспитания и отсутствия взаимопонимания в семье?

"Но, как известно, агрессия порождает агрессию - педагоги начинают негативно реагировать на претензии родителей и переключать свое внимание на конфликт, вместо того, чтобы давать больше внимания и поддержки ученику", - говорит Сергей Мартынов.

По его словам, враждебные отношения между родителями и учителями негативно сказываются и на подростках - снижается авторитет и ценность образования. Подросток начинает воспринимать педагога как некомпетентного специалиста, теряя интерес к предмету, а поведение родителей становится примером для подражания, порождая хамство и обвинения других в своих проблемах.

"Задача школы и родителей общая - выстроить единую систему координат, чтобы ученик видел, что он сделал усилие и получил хороший результат, а не приложил усилие - и результат гораздо хуже, - размышляет психотерапевт. - А если он возлагает ответственность за свои результаты на окружающих - на учителей и на условия обучения, то теряется обратная связь между усилием и результатом. И тогда подросток оказывается дезориентирован в системе ценностей".

Если же школьник привыкает искать недостатки в позиции учителя, в его характере и его знаниях, он сам становится неспособным к развитию, потому что он теряет опору на авторитет учителя.

Как родителям и педагогам прийти к конструктивному диалогу?

Обсуждать острые вопросы взаимодействия со школой и с учителем родители ни в коем случае не должны в присутствии ребенка.

"Здесь нередко вообще теряется предмет дискуссии и конфликт переходит на личности и эмоциональные реакции. Задача - помочь детям учиться, а не доказывать свою правоту. Следует научиться терпению в отношении друг к другу, чтобы создать комфортные, спокойные, и в то же время требовательные условия для того, чтобы ребенок мог расти и в своих знаниях, и личностно", - подчеркивает специалист.

Обеим сторонам важно понимать, что предъявляемые претензии часто являются отражением внутренних проблем одной из них и не должны восприниматься как абсолютная истина.

Если все же, случилось так, что подросток потерял опору, ориентиры и желание к дальнейшему продолжению учебы, важно обратиться за помощью к специалисту. Современные психологические методы, такие как когнитивная психотерапия для подростков и их родителей, помогают лучше осознавать реальность, адекватно реагировать на эмоции и лучше адаптироваться в обществе.