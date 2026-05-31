Психолог счел «культурной нормой» раннее взросление девочек

От них с детства требуют и ждут большего.

Это формирует у женского пола определённую модель поведения, например, они становятся организованнее мужчин. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала Светлана Качмар.

«Это такая общественная норма, что девочки быстрее взрослеют, потому что от девочек требуют больше каких-то организационных навыков. То есть не шуми, возьми себя в руки, занимайся чем-то тихим, чем-то приемлемым, исполняй какие-то обязанности, не кривляйся и так далее. А мальчишки? Ну, что мальчишки? Это культурная норма, не во всех странах так. Но у нас в стране вот так. Это не значит, что девочки быстрее растут. Есть некоторый дисбаланс в раннем детстве, что девчонки в среднем быстрее начинают говорить, но это не правило. Мальчик может заговорить в 8 месяцев, так тоже бывает. Но именно ожидания от девочек формируют некоторое поведение у самих девочек. Если мы будем формировать то же самое поведение у мальчиков, они прекрасно будут развиваться точно так же».

Ранее гештальт-терапевт Ирина Смолярчук рассказала, что вопрос рождаемости в России регулирует женщина. Однако её решение напрямую зависит от создаваемых государством условий.