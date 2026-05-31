Эксперт ответил, стоит ли платить школьникам за успехи в учебе

Материальное поощрение может стать для них дополнительной «мотивацией».

Однако заработок не должен быть главной целью для ребёнка. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила уполномоченный по правам ребёнка в столице.

«Я вообще за любую такую материальную историю. Для нынешнего поколения это мотивация. Они все мелкие взяточники. Мы все говорим, любой труд должен быть оплачен. Я вот своим ребятам плачу стипендию. Это тоже спорный вопрос, просто это выбор моей семьи. Потому что я вижу своих ребят. Я знаю их психологический и социальный фон. Я понимаю, что им важно, что им не важно. Просто я как мама рассудила так: они всё равно будут просить деньги на мелкие расходы, я буду им это давать. Но зачем же я буду им давать просто так деньги, если можно это объяснить и так перевернуть, что они их сами заработали. Если только про деньги, и если только про учёбу, то, наверное, это будет такой моральный социальный урод. Но если вы одновременно с ребёнком занимаетесь, он ходит в патриотические кружки, если он ездит в лагеря и если занимает проактивную позицию как волонтёр, тогда это точно никогда не станет его основной целью, — зарабатывание денег на учёбе или как снять с родителей копеечку».

Ранее Ярославская предупредила о риске удаления с ЕГЭ за забытый в кармане телефон.