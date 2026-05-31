Как не напугать ребенка при первом визите к стоматологу

Первое знакомство ребенка со стоматологом во многом определяет его отношение к лечению зубов на годы вперед. Дети редко боятся врача сами по себе — чаще тревога формируется из-за неизвестности или реакции взрослых. Как сделать первый визит спокойным, рассказала заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical Юлия Сысоева.

© РИА Новости

Первый профилактический визит рекомендуется проводить еще до появления молочных зубов. Задача такого приема — не лечение, а знакомство, адаптация и профилактика, — объяснила эксперт.

Чем раньше ребенок увидит стоматолога в комфортной обстановке, тем выше вероятность того, что в будущем приемы будут восприниматься спокойно. На первом визите врач оценивает прорезывание зубов, состояние эмали, формирование прикуса и дает рекомендации по гигиене.

Что можно и чего нельзя делать до визита

Главное правило — не пугать ребенка. По словам Юлии Сысоевой, фразы вроде «Не бойся», «Тебе не будет больно» или «Потерпи» часто дают обратный эффект.

Ребенок начинает думать, что впереди действительно что-то опасное. Лучше говорить спокойно и просто: «Доктор посмотрит зубки»; «Мы познакомимся с клиникой». Не стоит заранее рассказывать о лечении или собственном негативном опыте, — предупредила стоматолог.

Перед визитом ребенку можно поесть, так как голод усиливает раздражительность. Также важно, чтобы родители сами сохраняли спокойствие: дети тонко считывают эмоции взрослых.

Главное — доверие

По словам врача, первый визит действительно формирует доверие, и это один из самых важных факторов в детской стоматологии.

Если первый опыт проходит спокойно, без давления и боли, у ребенка формируется ощущение безопасности. В дальнейшем это напрямую влияет на готовность приходить на осмотры и доверять врачу, — отметила эксперт.

Отбеливание зубов давно стало одной из самых популярных стоматологических процедур. Реклама и слоганы обещают голливудскую улыбку, и кажется, что это безопасно для всех. Но это не совсем так. Даже профессиональное отбеливание — это медицинская процедура с четкими показаниями и противопоказаниями. В некоторых случаях она может не только не дать результата, но и навредить. Кому лучше отказаться от отбеливания, хотя бы временно — в материале «Вечерней Москвы».