Куда устроиться школьнику на подработку на летних каникулах

Каждый четвертый родитель заявляет, что его ребенок будет работать на летних каникулах, следует из результата опроса сервиса по поиску вакансий. «Вечерняя Москва» узнала, куда могут устроиться школьники.

© Вечерняя Москва

Каждый подросток стремится как можно скорее стать взрослым и самостоятельным. Важной частью этого процесса становится работа: благодаря ей школьник получает деньги на свои «хотелки» и может не согласовывать более-менее крупные покупки с родителями. Так что нет ничего удивительного в том, что некоторые достаточно сознательные и самостоятельные ребята хотят провести летние каникулы с пользой для себя и общества.

Аккуратнее со штрафами

Вакансий, на которые могут претендовать подростки, достаточно много.

В первую очередь их предлагают, конечно, точки общественного питания, — рассказывает «Вечерней Москве» международный HR-эксперт Зулия Лоикова. — Смены оплачиваются в зависимости от того, сколько часов человек себе берет, график довольно гибкий. Так, в среднем за день школьники могут заработать от одной до двух тысяч рублей.

Еще одна востребованная позиция — вожатые и их помощники в детских лагерях. Старшеклассники могут участвовать в организации досуга детей: придумывать мастер-классы, игры, спортивные активности. Получается у них это хорошо, потому что они сами еще школьники, выбирают и предлагают то, что им самим было бы интересно.

Такие вакансии подойдут ребятам, которые нацелены на конкретную серьезную работу. У вожатых и их помощников есть ставка, гарантирующая, что одну смену в две-три недели школьник отработает, — отмечает эксперт.

Более гибкий вариант — работать курьером или промоутером с почасовой оплатой или сдельной, за количество выполненных заказов. Подростки могут доставлять мелкие посылки, расклеивать или раздавать листовки. В среднем получают они за это сегодня 300–400 рублей в час.

Но надо иметь в виду, что у курьеров очень серьезная система штрафов. У моей знакомой ребенок вышел на такую подработку: говорил, что будет зарабатывать под сто тысяч рублей. А по факту, куда-то не успел вовремя доставить заказ — остался без оплаты. В итоге парень даже ушел в минус: ведь он оплачивал себе проезд на общественном транспорте, — делится примером Зулия Лоикова. — Так что эта работа подойдет для очень резвых и активных ребят.

Доступны школьникам и более спокойные вакансии, например работа продавцом-консультантом. Тут ребята помогают с выкладкой товара, консультируют покупателей. Зарплата тоже зависит от количества смен и их продолжительности. Но в среднем подросток может заработать порядка 35 тысяч рублей в месяц.

Рады школьникам и в сфере услуг: помощник повара, официант, бариста, администратор. Такие вакансии часто можно найти, но они требуют серьезного подхода: как минимум, например, оформления медицинской книжки, — отмечает HR-эксперт. — То есть нужно сдать анализы, иногда и потратиться на это.

Конечно, совмещать подобную работу и учебу в школе может быть трудно: как минимум потому, что у подростка остается мало свободного времени.

Почти весь десятый класс я подрабатывала администратором в антикафе, — рассказывает 11-классница Мария Мишина. — Уроки заканчивались после обеда. Из школы я прямиком шла на работу и находилась там до самого вечера. Домашнее задание приходилось делать либо в антикафе, если посетителей было мало, либо уже дома в ночи. Но зато это место работы мне нравилось и получала я там около 20 тысяч рублей в месяц.

Не надо ходить в офис

На современном рынке труда гораздо больше гибких вакансий, чем было, например, лет десять назад. Школьникам не обязательно искать работу, на которую придется ходить: они могут трудиться удаленно.

Они могут работать модераторами чатов, копирайтерами, помощниками в подготовке каких-то простых сайтов или делать презентации и таблицы, — рассказывает Зулия Лоикова. — Оплата будет за выполненный проект. В среднем это от одной до пяти тысяч рублей.

Иногда найти такую подработку можно по профилю, который школьники рассматривают как свою будущую профессию.

Я учусь по художественному направлению, — рассказывает десятиклассница Елизавета Крестовская. — В 14 лет начала рисовать небольшие иллюстрации на заказ. В 15 лет мне предложили делать эскизы для аксессуаров одежды: за каждый проект я получала в среднем по пять тысяч рублей. А годом позже на протяжении нескольких месяцев я занималась рисованием с маленькими детьми. Но основным моим доходом оставались эскизы аксессуаров: недавно один из предложенных мне проектов я оценила в 20 тысяч рублей. Полученные деньги я потратила на помощь родителям: организовала перевозку рояля, появившегося у нас в семье.

Некоторые школьники снимают или монтируют видео: цена за один такой проект зависит от того, насколько ребята хорошо это делают.

Вам в центр занятости!

Школьники могут работать, например, в сфере ЖКХ: стричь газоны, помогать с высадкой растений или уборкой.

Такие вакансии можно найти в центрах занятости населения или просто в интернете, на сервисах по поиску работы, — отмечает Зулия Лоикова. — Многие ребята находят работу с помощью сарафанного радио или родителей.

Но есть еще один проверенный метод найти вакансию школьнику: вступить в студотряд. Стать его участником могут ребята старше 14 лет. В рамках этого объединения они проходят бесплатное обучение, а потом выходят на работу от студотряда.

Как раз таких ребят часто берут в детские лагеря, медицинские учреждения, сферу услуг, — отмечает HR-эксперт.

Таким образом школьник может убить двух зайцев одним махом: найти работу, которая будет приносить ему доход, и обзавестись кругом целеустремленных единомышленников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Матюшенков, кандидат юридических наук:

В России школьники могут работать с 14 лет, а в сфере кино, театра, спорта и цирка и раньше, но с разрешения органа опеки и с подписью договора родителем. С 14 лет достаточно письменного согласия одного из родителей: работа, до которой допущен школьник, должна быть легкой и не мешать учебе. С 16 лет трудовой договор подросток может заключить самостоятельно.

В учебный год нагрузка для сотрудников этого возраста строго ограничена: школьники до 16 лет могут работать не более 12 часов в неделю — то есть по 2,5 часа в день. Подростки 16–18 лет могут трудиться не более 17,5 часа в неделю — то есть до 4 часов в день. Также работа не должна влиять на успеваемость в школе.

На летних каникулах правила мягче: школьников можно привлекать к работе в выходные и праздники, но только по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. При этом работодатель должен получить письменное согласие самого подростка и, если сотрудник младше 15 лет, его родителя. Недельная норма все еще остается сокращенной: 24 часа для работников до 16 лет и 35 часов — для ребят постарше.

Кроме того, несовершеннолетним положены дополнительные гарантии: например, в перечне есть запрет на испытательный срок, командировки, сверхурочную и ночную работу. Оплата труда не может быть ниже МРОТ при полной выработке сокращенной нормы.

В России предложили снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Куда можно направить ребенка на подработку в таком возрасте и не лишает ли ранний труд детства — в материале «Вечерней Москвы».