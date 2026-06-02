Чем подросткам грозят жесткие диеты из соцсетей

Подростки, которые ради снижения веса вступают в тематические сообщества в соцсетях и повторяют жесткие диеты - на гречке или только на жидкости - рискуют здоровьем в самый уязвимый для организма период. Эксперименты с питанием в 15-17 лет могут запустить гормональные сбои и привести к расстройствам пищевого поведения, рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова.

"Подростковый возраст - не время для экстремальных диет. В 15-17 лет организм особенно чувствителен к дефициту энергии и нутриентов: продолжается гормональная перестройка, идет набор пиковой костной массы, меняется состав тела, а мозгу нужна стабильная энергетическая поддержка. Поэтому отказ от продуктов, содержащих жиры и углеводы, может привести к дефицитам, нарушениям менструального цикла у девочек, снижению энергии, ухудшению состояния кожи и волос, тревожности вокруг еды и развитию расстройств пищевого поведения", - сказала она.

Чем опасны экстремальные диеты

По словам врача, жиры подросткам необходимы для синтеза половых гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов, здоровья кожи, волос и нервной системы, а углеводы остаются главным источником энергии для мозга, учебы, спорта и повседневной активности.

Как подчеркнула Татарникова, родителям стоит обратить внимание на навязчивый страх ребенка поправиться, постоянные разговоры о калориях, размере одежды и "правильной" еде. Тревожными признаками также могут быть отказ от семейных приемов пищи, постоянное взвешивание еды, жесткий подсчет калорий и изнуряющие тренировки.

Врач отметила, что нездоровое снижение веса нередко сопровождается и физическими симптомами: слабостью, головокружением, зябкостью, выпадением волос, сухостью и бледностью кожи, раздражительностью, тревожностью и замкнутостью.

Татарникова подчеркнула, что при появлении таких симптомов родителям не следует обесценивать состояние подростка или пытаться решить проблему уговорами "просто нормально поесть". По ее словам, в такой ситуации важно спокойно поговорить с ребенком и как можно раньше обратиться к специалистам - педиатру, детскому эндокринологу, диетологу и психологу или психотерапевту, работающему с расстройствами пищевого поведения.

